ЦИК Грузии стала объектом критики в связи с реорганизацией

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии подверглась критике за осуществленные недавно структурные изменения. Неправительственная организация Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) назвала процесс реорганизации «поспешным».

В заявлении, опубликованном 15 мая, ISFED отметила, что о поспешном проведении процесса свидетельствуют внесенные в Регламент изменения дважды в период с 5 марта по 14 мая, и повторное реформирование за короткий срок созданных недавно департаментов. По заявлению организации, в соответствии с поправками к Регламенту ЦИК изначально были определены 11 департаментов, позже — их количество сократилось до восьми. По информации ISFED, за тот же период штатное расписание руководителей, членов и сотрудников ЦИК, размер вознаграждения и смета расходов менялись дважды.

В организации отметили, что этот процесс «был лишен легитимации», поскольку в комиссии нет членов, назначенных по квоте оппозиции, и она состоит только из членов, назначенных «по профессиональному признаку» и правящей Грузинской мечтой.

Согласно ISFED, структурные изменения в Аппарате ЦИК являются «нецелесообразными», поскольку «любые институциональные преобразования должны происходить после формирования новой Избирательной администрации».

Движение «Пора», которое возглавляет оппозиционный политик Элене Хоштария, также подвергло критике изменения, заявив, что Грузинская мечта «распределяет влияние» в преддверии запланированных избирательных реформ в ЦИК. «До вступления в силу изменений, предусмотренных Соглашением Шарля Мишеля, в ЦИК усиливается клан, который реально управляет избирательными процессами и организовывает фальсификацию выборов», — говорится в заявлении движения.

Согласно тому же заявлению, принятое на заседании 14 мая постановление существенно расширило права секретаря ЦИК и «клана» «реального управляющего кланом» Георгия Джавахишвили. В то же время «человек, близкий к его семье, Эка Цабашвили, стала руководителем одного из крупнейших департаментов Центральной избирательной комиссии – Департамента по управлению процессами». В результате в ее руках оказалось как формирование списков, регистрация партий, блоков и кандидатов, также и управление избирательными комиссиями.

Реакция ЦИК Грузии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии 17 мая отвергла заявления, назвав их «дезинформацией и необоснованными обвинениями», направленными на «формирование неправильного восприятия и введение общественности в заблуждение». По заявлению ЦИК, действия и решения Избирательной администрации «направлены на повышение эффективности и продуктивности институции и, как следствие, на решение системных организационных вызовов».

В ответ на критику со стороны «Справедливых выборов» по ​​поводу реорганизации департаментов в марте и мае ЦИК заявила, что изменения коснулись отдельных структурных подразделений. «Эта реорганизация не была первой и не будет последней, поскольку всегда, в разных обстоятельствах и в разное время возникают новые вызовы, потребности, законодательные изменения, реформы или другие обстоятельства, которые требуют соответствующего структурного налаживания со стороны организации», — заявила ЦИК.

