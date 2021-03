Заявление Службы внешней разведки России комментируют в Грузии

Служба внешней разведки России заявила 9 марта, что «в последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правящей партии «Грузинская мечта», которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований».

«Civil.ge» предлагает отличающиеся оценки правящей команды и оппозиции по заявлению Службы внешней разведки России.

Комментарии представителей правящей партии

Мамука Мдинарадзе – председатель фракции Грузинская мечта: «Почему происходит так, что создание антизападных настроений совпадает с этим временем? И почему происходит так, что о чем говорит какой-нибудь лидер Национального движения, о том же говорит сегодня российская Внешняя разведка. Никто в современном мире не говорит, что позиция Грузинской мечты отдалилась от западных стандартов и настроений Соединенных Штатов. Так говорят оккупанты и так говорят многие лидеры Национального движения».

Николоз Самхарадзе – председатель Комитета по внешним отношениям: «Этим заявлением российские официальные лица пытаются внести напряженность и трещину в грузино-американских отношениях. Нарышкины, Гавриловы и другие люди, которые делают заявления, зачастую это совпадает с активизацией Запада в Грузии, и очень показательно, что именно тогда они делают такие заявления».

Оценки представителей оппозиции

Георгий Барамидзе – Единое национальное движение: «Это наши люди и не трогайте их, они прямо говорят американцам. Вот это и есть реальность, в которой мы живем. К сожалению, (это) то, о чем мы говорим все эти годы, что в Грузии есть олигарх, который непосредственно реализует и выполняет план Путина в Грузии по превращению Грузии в вассальное государство России, государство, напрямую зависящее от России».

Гиги Угулава – Европейская Грузия: «Практически, (СВР России) выбросила спасательный круг Грузинской мечте тем, что якобы разоблачила Америку, как будто Америка вмешивается во внутренние дела Грузии. Теперь давайте посмотрим, как вмешивается Америка – Америка просит правительство Грузии не устраивать репрессии собственному народу, что необходимо уважать права человека, что нельзя штурмовать офис оппозиции и арестовывать лидера, и что это плохой поступок. То есть просит демократии. А теперь (посмотрим), что просит Россия? Россия просит назначьте мне министра внутренних дел, и такой был у нас… назначьте мне министра безопасности».

Григол Гегелия – Лело за Грузию: «Это шокирующее заявление, которое, с одной стороны, подтверждает, насколько волнуется Россия-матушка и КГБ за свое любимое пророссийское правительство, а с другой – это заявление четко подтверждает нам то, что мы прекрасно знаем и без российской разведки и говорим каждый день, что это правительство не является правительством, проводящим евроатлантический курс. На словах эта власть может быть верной Америке, Европе и прозападному курсу Грузии, но на деле уже 8 лет уничтожает на ежедневной практике все проевропейское и перспективы евроатлантической интеграции Грузии».

