Внешняя разведка России: США подрывают позиции Грузинской мечты

Служба внешней разведки России заявила, что «в последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правящей партии «Грузинская мечта», которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований».

В заявлении, опубликованном 9 марта, Служба внешней разведки России отметила, что «для наведения порядка в Грузии американцы планируют наладить системную работу по оказанию поддержки оппозицио­нерам и одновременному подрыву позиций «Грузинской мечты»».

Отметив, что Соединенные Штаты подталкивают своих европейских партнеров к поддержке оппозиции, Служба внешней разведки России подчеркнула в заявлении, что «в Вашингтоне дают понять властям Грузии, что дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям».

«Пример Грузии красноречиво свидетельствует о том, что стремление отдельных национальных элит заручиться покрови­тельством Вашингтона для решения своих текущих задач быстро приводит к утрате де-факто суверенитета и возможности прово­дить самостоятельную политику как на внешней арене, так и внутри собственной страны», – говорится в заявлении.

В заявлении отмечается со ссылкой на слова директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, что «США еще со времен М.Саакашвили привыкли в «ручном режиме» управлять политическими процес­сами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции. В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правя­щей партии «Грузинская мечта»».

