Центральное здание Службы внешней разведки России, Фото: Александр Белек/macos.livejournal.com
Новости

Внешняя разведка России: США подрывают позиции Грузинской мечты

09/03/2021 - 19:28
11 1 minute read

Служба внешней разведки России заявила, что «в последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правящей партии «Грузинская мечта», которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований».

В заявлении, опубликованном 9 марта, Служба внешней разведки России отметила, что «для наведения порядка в Грузии американцы планируют наладить системную работу по оказанию поддержки оппозицио­нерам и одновременному подрыву позиций «Грузинской мечты»».

Отметив, что Соединенные Штаты подталкивают своих европейских партнеров к поддержке оппозиции, Служба внешней разведки России подчеркнула в заявлении, что «в Вашингтоне дают понять властям Грузии, что дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям».

«Пример Грузии красноречиво свидетельствует о том, что стремление отдельных национальных элит заручиться покрови­тельством Вашингтона для решения своих текущих задач быстро приводит к утрате де-факто суверенитета и возможности прово­дить самостоятельную политику как на внешней арене, так и внутри собственной страны», – говорится в заявлении.

В заявлении отмечается со ссылкой на слова директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, что «США еще со времен М.Саакашвили привыкли в «ручном режиме» управлять политическими процес­сами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции. В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правя­щей партии «Грузинская мечта»».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
09/03/2021 - 19:28
11 1 minute read

მსგავსი/Related

Васил Маглаперидзе подал в отставку с должности зампреда ГМ

08/03/2021 - 13:30

Полиция предотвратила задержание гражданина Грузии у линии оккупации Цхинвали

07/03/2021 - 21:16

В Эргнети прошла 98-я встреча в рамках МПРИ

05/03/2021 - 19:44

Сопредседатели женевских переговоров посетили Тбилиси, Цхинвали и Сухуми

04/03/2021 - 22:27
Back to top button