Грузинская мечта подверглась резкой критике за проведение вечеринки во время комендантского часа

Правящая Грузинская мечта подверглась резкой критике после того, как в СМИ распространили видеоматериал, на котором видно, что лидеры правящей партии проводят вечеринку 23 февраля именно в ту ночь, когда ранее днем правоохранителями был задержан председатель оппозиционного Единого национального движения Ника Мелия.

На видео, которое опубликовал телеканал «Мтавари архи», запечатлены члены и лидеры Грузинской мечты, в том числе председатель партии Ираклий Кобахидзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе, которые участвуют в вечеринке в роскошном доме в Цкнети (пригород Тбилиси), который предположительно принадлежит депутату-миллионеру от правящей партии Антону Оболашвили.

По данным телекомпании «Мтавари архи», к вечеринке, которая продолжилась и после начала комендантского часа, присоединились также другие депутаты и приближенные к Оболашвили бизнесмены.

Утром того же дня полиция провела спецоперацию в офисе оппозиционного Единого национального движения и задержала лидера партии Нику Мелия, что еще больше усугубило политический кризис в стране и вызвало уличные протесты и международную критику.

Примечательно, что нарушение комендантского часа, введенного Грузинской мечтой в связи с пандемией, обычным гражданам обходится штрафом в размере 2000 лари.

Комендантский час вступил в силу в конце ноября прошлого года, и, несмотря на многочисленные призывы, власти не планирует его отменять. По заявлению оппонентов, комендантский час негативно повлиял на их повседневную жизнь и нанес ущерб бизнесу. Это также ограничивает свободу выражения, поскольку затрудняет посещение продолжающихся митингов против властей. Правительство объясняет необходимость комендантского часа и снижение мобильности необходимостью замедлить распространение вируса.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили 24 февраля объявил о снятии большей части ограничений, за исключением комендантского часа, который продлен на неопределенное время.

Депутат с двумя датами рождения

В ночь вечеринки депутат Оболашвили заявил телекомпании «Мтавари архи», что гости отмечали его день рождения, а не задержание Мелия. На видео видно, как мэр Тбилиси Каха Каладзе поздравляет Оболашвили перед тем, как покинуть его резиденцию, что подкрепляет версию о его дне рождении.

Однако дата рождения депутата вскоре вызвала споры в социальных сетях. Несколько пользователей разместили копии старого удостоверения личности Оболашвили, подтверждающие, что он действительно родился 23 февраля, в то время как другие открытые официальные данные, включая информацию, размещенную на веб-сайте Парламента, показывают, что у депутата день рождения 1 марта.

