Иностранные дипломаты поздравляют Грузию с вековым юбилеем принятия первой Конституции

Посольство США в Грузии, Представительство ЕС и посол Швеции Ульрик Тидесстрём, вместе с еще другими представителями иностранных государств поздравили Грузию с вековым юбилеем принятия первой Конституции.

Посольство США заявило, что отраженные в первой Конституции «ценности также важны в 2021 году, как и в 1921 году». «Вы должны гордиться этим днем ​​и всем, что было создано грузинским народом за последние 100 лет. Мы призываю вас воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить свою приверженность построению более полноценной демократии от имени каждого из наших сограждан», — говорится в заявлении Посольства США.

«Граждане, избранные служащие и партийные лидеры со всех сторон должны предпринять шаги, чтобы разрядить существующий политический кризис, мирно работать в демократических институтах и ​​сохранить Грузию на пути евроатлантической интеграции», — добавили в посольстве.

Представительство ЕС заявило, что Конституция 1921 года была «важным достижением», которое «прочно поместило» Грузию в «(большую) семью европейских ценностей», которая защищает права человека, верховенство закона, свободу слова и СМИ.

В заявлении подчеркивается, что «во многих отношениях эта Конституция опередила свое время», поскольку она ввела всеобщее избирательное право, пропорциональные выборы, социально-экономические права и «строгие рамки для исполнения правосудия» и отменила смертную казнь. По заявлению Делегации ЕС, эти «ориентиры» по-прежнему «очень актуальны» для современного грузинского государства.

Посол Швеции в Грузии Ульрик Тидесстрём сказал, что принятие Конституции 1921 года стало важным этапом для «единства, демократии и европейских ценностей» Грузии. «Пусть же все стороны будут действовать сегодня в том же духе и вместе работают над укреплением демократии и продолжения европейской интеграции».

