Грузия отмечает вековой юбилей принятия первой Конституции

Представители руководства Грузии отметили вековой юбилей принятия первой Конституции республики. Первая конституция была принята 21 февраля 1921 года Учредительным собранием Демократической Республики Грузия на фоне приблизившейся советской оккупации.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что первая Конституция была одним из самых прогрессивных правовых документов в Европе того времени, поскольку она обеспечивала всеобщее избирательное право, пропорциональные парламентские выборы, защиту права на свободное развитие этнических меньшинств, формировала сбалансированную систему управления и отменяла смертную казнь.

Председатель парламента Арчил Талаквадзе подчеркнул время и контекст принятия первой Конституции. По его словам, Конституция Грузии была принята Учредительным собранием в 1921 году «на фоне угрозы советской оккупации, самоотверженных боев и артиллерийского огня».

В связи с этой датой Патриархия ГПЦ опубликовала заявление Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, в котором отмечается, что Конституция 1921 года, как «очень важный правовой документ», в период советской оккупации исполнила функцию «национально-освободительной идеи» во время советской оккупации.

К 100-летию принятия Конституции Грузии также было приурочено торжественное заседание Парламента Грузии, на котором присутствовали первые лица страны, депутаты Парламента, представители ГПЦ и других религиозных конфессий, а также иностранные дипломаты.

На церемонии выступили президент Саломе Зурабишвили, председатель Парламента Арчил Талаквадзе, председатель партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе и кандидат в премьер-министры Ираклий Гарибашвили.

В своем выступлении Ираклий Гарибашвили подверг критике бывшее правительство Единого национального движения и обвинил основную оппозиционную партию в том, что она вышла за рамки Конституции во время своего правления. По словам кандидата на пост премьер-министра, оппозиция все еще пытается «свергнуть Конституцию».

Церемония прошла на фоне протестов сторонников оппозиции у здания Парламента. Полиция не позволила активистам установить символическую «Палатку 1921», что переросло в стычки. По сообщениям СМИ, задержаны несколько активистов. Позднее МВД подтвердило, что восемь активистов были задержаны по статье 173 Кодекса административных правонарушений, которая касается неповиновения сотрудникам правоохранительных органов.

