Действующий председатель ОБСЕ находится с визитом в Грузии

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в качестве действующего председателя ОБСЕ 16 февраля посещает Грузию, где она уже встретилась с министром иностранных дел Давидом Залкалиани, председателем Парламента Арчилом Талаквадзе и представителями гражданского общества.

Накануне своего прибытия в Тбилиси действующий председатель ОБСЕ заявила, что ее визит подтвердит поддержку ОБСЕ в отношении Грузии в деле урегулирования конфликтов и укреплении институтов в тех областях, где «женщины и гражданское общество могут сыграть важную роль».

По заявлению министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, в ходе встречи стороны обсудили вопрос урегулирования конфликта, который является «наиболее важным вопросом для суверенитета и территориальной целостности Грузии».

Как сообщили в МИД Грузии, действующий председатель ОБСЕ отметила, что активное участие в урегулировании российско-грузинского конфликта является одним из основных приоритетов председательства Швеции.

По сообщению пресс-службы МИД Грузии, что на встрече внимание было акцентировано на активизации инструментов гибридной войны со стороны России, и в этом контексте были отмечены кибератаки и кампания дезинформации против грузинских государственных структур и Лаборатории Лугара, в том числе, в условиях пандемии.

Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, действующий председатель ОБСЕ также встретилась со председателем Парламента Арчилом Талаквадзе, с которым обсудила гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях.

В ходе встречи с премьер-министром Георгием Гахария стороны обсудили демократические реформы в Грузии и текущую ситуацию в регионе, – сообщает пресс-служба Аппарата правительства. На встрече обсуждались «провокационные действия» российских оккупационных сил «и тяжелая гуманитарная ситуация» на оккупированных территориях Грузии, в том числе задержания граждан, проживающих у линии оккупации. Премьер-министр подчеркнул «тяжелый факт задержания гражданина Грузии Зазы Гахеладзе российскими оккупационными силами и избрание для него де-факто судом Цхинвали незаконного заключения».

После этого действующий председатель ОБСЕ встретилась с представителями местного гражданского общества, с которыми обсудила конфликты в Грузии и на Южном Кавказе. На встрече также обсуждался вопрос «важного участия» женщин в мирных процессах.

Действующий председатель ОБСЕ в сопровождении Миссии наблюдателей Европейского союза также посетила село Диди Хурвалети недалеко от разделительной линии Цхинвальского региона.

Во время встречи с президентом Саломе Зурабишвили действующий председатель ОБСЕ еще раз призвала к расширению участия женщин в мирных процессах. «Я надеюсь, что Грузия снова станет положительным примером», – добавила она.

Со своей стороны, президент Грузии выступила с инициативой во время председательства Швеции в ОБСЕ провести в Грузии международную конференцию с участием женщин-лидеров, на которой будут обсуждены все конфликты в регионе и пути их мирного разрешения. Как сообщает пресс-служба президента, стороны также обсудили избирательную систему Грузии.

Сегодня же действующий председатель ОБСЕ встретилась с государственным министром по вопросам примирения и гражданского равенства Теей Ахвледиани.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)