Госсекретарь США беседовал с Лавровым среди прочего также об агрессии России против Грузии

овый государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 февраля провели телефонную беседу, в том числе о Грузии.

Согласно пресс-релизу, опубликованному пресс-спикером Госдепартамента США Недом Прайсом, госсекретарь Блинкен беседовал с министром Лавровым, «среди прочего, о российском вмешательстве в выборы в США 2020 году, военной агрессии (России) в Украине и Грузии, отравлении Алексея Навального и инциденте SolarWinds».

МИД России также опубликовал заявление о разговоре двух дипломатов, однако последнее не содержит информацию о беседе по поводу Грузии.

