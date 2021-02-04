Энтони Блинкен, новый госсекретарь США. Фото: Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images
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Госсекретарь США беседовал с Лавровым среди прочего также об агрессии России против Грузии

05/02/2021 - 00:20
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овый государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 февраля провели телефонную беседу, в том числе о Грузии.

Согласно пресс-релизу, опубликованному пресс-спикером Госдепартамента США Недом Прайсом, госсекретарь Блинкен беседовал с министром Лавровым, «среди прочего, о российском вмешательстве в выборы в США 2020 году, военной агрессии (России) в Украине и Грузии, отравлении Алексея Навального и инциденте SolarWinds».

МИД России также опубликовал заявление о разговоре двух дипломатов, однако последнее не содержит информацию о беседе по поводу Грузии.

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05/02/2021 - 00:20
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