Даур Курмазия, фото: ekhokavkaza.com
Новости

«Министр по налогам и сборам» оккупированной Абхазии подал в отставку

04/02/2021 - 19:07
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«Министр по налогам и сборам» оккупированной Абхазии Даур Курмазия подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает местное информационное агентство «Апсныпресс».

«Исполняющим обязанности министра» был назначен его заместитель Мераб Логуа.

Даур Курмазия, который не пожелал комментировать свое решение, занимал должность «министра» с октября 2016 года после того, когда он был назначен на этот пост администрацией бывшего лидера региона Рауля Хаджимба. В апреле 2020 года новый лидер Абхазии Аслан Бжания повторно назначил его на эту должность.

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04/02/2021 - 19:07
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