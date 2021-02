Шамба говорит о необходимости легализации торговли с Тбилиси

Бывший «министр иностранных дел» оккупированной Абхазии, нынешний глава Совета безопасности региона Сергей Шамба выступил с призывами установления «законной торговли» с Тбилиси, заявив, что официальные торговые отношения с остальной Грузией заполнят абхазскую казну финансовыми средствами.

В интервью Абхазскому телевидению 30 января Шамба заявил, что весь доход от продажи товаров, которые перевозятся вдоль разделительной линии, идет в руки частных лиц, которые пользуются нынешним режимом и поэтому выступают против «легализации процесса» с остальной Грузией.

Шамба также заявил, что «нелегальная» торговая сеть работает «даже в трудные времена» во время пандемии Covid-19. По его словам, несмотря на «закрытые границы», грузинские товары все равно поступают на рынок Абхазии.

«Единственный способ здесь – легализовать торговлю», – сказал он, добавив, что люди, выступающие против официальной торговли, делают это из личных интересов в торговле в обход бюджета.

Заявление Шамбы подверглось критике со стороны абхазских оппозиционных организаций. Влиятельная группа ветеранов войны в Абхазии «Аруаа» заявила сегодня, что официальная торговля между Сухуми и Тбилиси станет «началом конца нашего (абхазского) государства».

«Аруаа» пригрозила поставить вопрос об отставке Шамба, если он продолжит «лоббировать» вопрос торговли с остальной Грузией.

