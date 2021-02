СГБ Грузии критикует «интерпретации» СМИ о присутствии российских наемников в Грузии

Служба государственной безопасности Грузии прокомментировала «интерпретации» СМИ о возможном присутствии в Грузии нанятых Россией боевиков.

По заявлению Службы госбезопасности Грузии от 1 февраля, СГБ в полной мере располагает информацией о подобных активностях и угрозах. Ведомство подчеркивает, что распространение такой информации в доказательной форме служит тому, чтобы посеять страх у части общественности и дискредитировать силовые структуры страны.

30 января оппозиционный телеканал «Мтавари архи» выпустил в эфир сюжет, согласно которому, российская военизированная группировка «Moran Security Group» открыла свой филиал в Грузии, и информация о об этом также доступна в записях Публичного реестра.

По заявлению телекомпании, неизвестно, чем занимается филиал Moran Security Group в Грузии, однако сама эта частная военизированная группировка, которую называют «личной армией Путина», проводит интересы Кремля и «оперирует повсюду в мире, где проходят боевые действия».

Согласно источнику СМИ, филиал «Moran Security» в Грузии основал некто Леван Чарквиани, которого «Мтавари архи» обвиняет в тройном агентстве. Уроженец России Леван Чарквиани, который долгое время работал в Латвии, в 2013 году был задержан в России по обвинению в шпионаже в пользу НАТО. Он также работал в Латвийском бюро конституционной безопасности. По заявлению телеканала «Мтавари архи», он признал себя виновным, но «по каким-то причинам вскоре был освобожден». По информации канала, Чарквиани прибыл в Грузию в 2017 году и получил гражданство страны.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)