ISFED о дисбалансе в итоговых протоколах парламентских выборов

НПО Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) 29 января представила доклад о дисбалансе, выявленном в итоговых протоколах в результате параллельного подсчета голосов на парламентских выборах, прошедших 31 октября 2020 г.

По заявлению ISFED, на 8% из 850 избирательных участков, выбранных для параллельного подсчета (PVT), сумма голосов, полученных избирательными субъектами, и сумма пропорциональных бюллетеней, признанных недействительными, превысила общее количество избирателей, участвовавших в выборах. При этом в 25,8% итоговых протоколов было записано меньше бюллетеней, чем количество, сброшенное в избирательные урны.

Говоря о «дисбалансе в сторону излишнего», обнаруженном в бюллетенях на 8% участков, организация заявила, что дисбаланс, выявленный в протоколах 0,7% участках, был исправлен ​​в день голосования; 2,9% протоколы были сбалансированы в последующий период, но в то же время не были сбалансированы на 0,7% участков; Также на 1,3% участков были написаны только разъяснительные записи, а данные в итоговых протоколах не корректировались; На 0,6% избирательных участков в итоговые протоколы были внесены изменения при сомнительных обстоятельствах; В 1,8% участков протоколы были составлены с недостатками.

Что касается недостачи, выявленной на 25,8% участков, организация заявляет, что на 19,4% участков протокол исправления дисбаланса, зафиксированного в итоговых протоколах, вообще не составлялся, а на 6,4% – пытались внести исправление в тот же или последующие дни и в итоге на 3,2% участков баланс не состоялся.

Согласно заключению ISFED, протоколы и постановления о внесении изменений, составленные в окружных комиссиях, не соответствовали установленным законом стандартам.

ISFED опубликовал обновленные результаты параллельного подсчета голосов на парламентских выборах 11 декабря, за день до открытия первой сессии нового Парламента. Согласно обновленным результатам, показатель Грузинской мечты увеличился с 45,8% до 47,6% по сравнению с первоначальным.

Спустя две недели после опубликования уточненных результатов, 25 декабря бывший исполнительный директор организации Элене Нижарадзе подала в отставку. Ответственность за недостатки, выявленные в связи с результатами параллельного подсчета голосов, правление организации возложило именно на нее.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)