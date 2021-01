Освобожден задержанный полицией активист, вываливший мусор над головой депутата ВС Аджарии

Настроенный оппозиционно активист Ираклий Пангани, которого полиция задержала 24 января за то, что он вывалил мусор из урны над головой независимого депутат Верховного совета Аджарии Ираклия Чавлеишвили, был освобожден сегодня после того, как ему предъявили обвинения.

Инцидент произошел 23 января на Бульваре в городе Батуми, во время акции протеста против строительства 16-этажной гостиницы «Амбассадор Батуми». За появлением на месте протеста депутата, нарушившего общий бойкот оппозиции и вошедшего в законодательный орган, последовал протест митингующих.

Ираклий Чавлеишвили попал в Верховный Совет Аджарии после выборов 31 октября по партийному списку блока «Единое национальное движение – Сила в единстве», в который также входила Республиканская партия. Чавлеишвили был членом последней на протяжении многих лет. Несмотря на то, что Национальное движение и Республиканская партия объявили бойкот Парламенту Грузии и региональным законодательным органам, Чавлеишвили не отказался от своего депутатского мандата и вошел в состав Верховного совета Аджарии. После принятия этого решения он также покинул ряды Республиканской партии.

Произошедшее на Бульваре в Батуми МВД расследует по статьям 156 и 239 Уголовного кодекса, которые касаются преследования и хулиганства. Первая из них предусматривает максимальное наказание до двух лет, а вторая – до 1 года лишения свободы.

Прокуратура предъявила Пангани обвинения по статье «насилия с преследованием в связи с политической деятельностью». Судебное заседание по делу еще не состоялось. Уже известно, что следствие требует для обвиняемого избрания выплаты залога в качестве меры пресечения.

Поведение Пангани вызвало неоднозначную реакцию среди членов Национального движения. Некоторые представители партии осудили инцидент, другие же расценили этот факт, как свободу выражения.

Один из лидеров партии и бывший глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе осудил задержание Пангани и назвал это «преследованием» со стороны властей политических оппонентов.

