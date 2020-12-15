Первое заседание Верховного совета Аджарии прошло на фоне бойкота оппозиции, 15 декабря, 2020 г., фото: facebook.com/supremecouncil.ge
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Первое заседание Верховного совета Аджарии прошло на фоне бойкота оппозиции

15/12/2020 - 20:53
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Первое заседание законодательного органа Автономной Республики Аджария — Верховного Совета, состоящего из 21 члена, 15 декабря прошло на фоне бойкота оппозиции. Ни один из семи оппозиционных депутатов не присутствовал на заседании.

Только два политических субъекта — Грузинская мечта и ЕНД – Сила в единстве — преодолели 5%-й барьер на выборах 31 октября. В результате Грузинская мечта получила 14 мандатов в Верховном совете Аджарии, а 7 мандатов достались – ЕНД – Сила в единстве.

Параллельно с заседанием рядом с Домом правительства Аджарии шесть депутатов от ЕНД – Сила в единстве подписали меморандум об отказе от депутатских мандатов. На церемонии подписания не присутствовал Ираклий Чавлеишвили, член Республиканской партии, седьмой избранный член избирательного блока. По информации Общественного вещателя Аджарии, он находится в самоизоляции. Блок уже обратился в Верховную избирательную комиссию Аджарии с просьбой аннулировать их избирательный список.

Верховный Совет на должность председателя избрал Давида Габаидзе, а своим заместителем был избран Тите Арошидзе.

На сегодняшнем заседании также избрали председателей комитетов. Эти должности достались следующим депутатам Грузинской мечты.

  • Придон Путкарадзе — Комитет по аграрным и экологическим вопросам;
  • Цотне Ананидзе — Комитет по правам человека;
  • Давид Бацикадзе — Комитет по образованию, науке, культуре и спорту;
  • Владимер Мгалоблишвили — Комитет по конституционным, правовым и процедурным вопросам;
  • Марине Гвианидзе — Комитет по финансово-бюджетным и экономическим вопросам;
  • Илья Вердзадзе — Комитет по здравоохранению и социальным вопросам.

Гражданские активисты и небольшая группа сторонников оппозиционных партий, которые уже несколько недель протестуют против «фальсификации» выборов, собрались сегодня перед зданием Верховного Совета Аджарии и выразили протест против первого заседания совета. Как сообщает Общественный вещатель Аджарии, на сегодняшнем митинге правоохранители задержали семерых активистов за попытку наклеить протестные стикеры на ограждение двора здания совета.

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15/12/2020 - 20:53
5 1 minute read

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