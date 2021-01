Доклад НПО «Международная прозрачность – Грузия» о финансировании предвыборной кампании 2020 г.

Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» (TIG) 15 января опубликовала доклад о финансировании избирательной кампании к парламентским выборам в октябре 2020 года, который охватывает период с 1 сентября по 17 ноября 2020 г. В докладе обсуждаются пожертвования, полученные политическими партиями, и тенденции, выявленные с этой точки зрения с 1 января 2020 года.

Из девяти избирательных субъектов, которые набрали на парламентских выборах не менее 1% голосов, только партия Гирчи не представила заполненные финансовые декларации в Службу государственного аудита. Соответственно, выводы, отмеченные в докладе, опираются в основном на анализе финансовых деклараций, представленных 8 избирательными субъектами, и происходящими перед выборами процессов.

«Международная прозрачность – Грузия» отмечает, что изученные избирательные субъекты в период с 1 сентября по 17 ноября получили в общей сложности около 38,6 миллиона лари в виде поступлений, из которых почти половина (45%) — 17,3 миллиона лари — были получены Грузинской мечты. С 6 миллионами лари на втором месте оказалась партия «Лело», а с 5,7 миллионами лари на третьем месте был избирательный блок «Единое национальное движение — Объединенная оппозиция – Сила в единстве».

Согласно докладу, 8 изученных избирательных субъектов получили в общей сложности около 33,4 миллиона лари в виде пожертвований, из которых 15,3 миллиона лари (46% всех пожертвований) получила правящая партия, с 6 млн лари на втором месте была партия «Лело» и с 4,8 млн лари на третьем месте вышел избирательный блок «ЕНД – Объединенная оппозиция – Сила в единстве». В организации отмечают, что доля правящей партии в общем объеме пожертвований снизилась с 68% до 46% по сравнению с парламентскими выборами 2016 года.

В документе говорится, что компании, аффилированные с донорами правящей партии, выиграли тендеры на сумму около 68 миллионов лари в 2020 году (до 17 ноября), и эти доноры за тот же период пожертвовали 1,6 миллиона лари в пользу Грузинской мечты.

Согласно докладу, за отчетный период изученные избирательные субъекты потратили около 37,3 миллиона лари, из которых 46% — 17,1 миллиона лари — правящая партия, с 6 млн лари второе место вышла партия «Лело», а с 5,2 млн лари на третьем месте – блок «ЕНД — Объединенная оппозиция — Сила в единстве».

75% расходов избирательных субъектов (28,1 миллиона лари) составили расходы на рекламу. 43% из общих расходов на рекламу составили рекламные расходы правящей партии. Согласно докладу, другими крупнейшими категориями были расходы на аренду (6%) и заработная плата (4%), что составляет незначительную долю расходов по сравнению с расходами на рекламу.

В документе также акцентируется внимание на финансирование грузинских политических партий из России и упоминается журналистское расследование платформы журналистских расследований «Досье», в котором речь идет о связях и финансовых отношениях между Альянсом патриотов и Кремлем. По информации организации, соответствующие государственные ведомства «не сочли необходимым начать расследование, оставив без ответа серьезные вопросы о вмешательстве враждебного государства в политику Грузии».

Доклад НПО «Международная прозрачность – Грузия» содержит также несколько рекомендаций, в том числе о необходимости создания независимого антикоррупционного агентства, которое «будет иметь следственные полномочия и, среди прочего, будет заниматься надзором за финансированием политических партий».

