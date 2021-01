Патриархия ГПЦ осудила проведение священником РПЦ богослужения в Цхинвали

Председатель Отдела внешних связей Патриархи Грузинской Православной Церкви, митрополит Зугдидский и Цаишский Герасиме Шарашенидзе в письме, опубликованном 13 января в адрес российской Патриархии, осудил рождественское богослужение, проведенное священником РПЦ в оккупированном Цхинвали.

Со ссылкой на сообщения СМИ, митрополит отметил, что 7 января 2021 года, в день Рождества Христова, священник РПЦ из епархии Владикавказа и Алании Сергий Кокоев провел службу в Свято-Троицком соборе Цхинвали.

Отметив, что «Цхинвали является канонической территорией Цхинвальской и Никозиской епархии Грузинской Апостольской Православной Церкви», митрополит подчеркнул, что по церковному канону, проведение там каких-либо богослужений без разрешения Грузинской Православной Церкви «неприемлемо».

«Русская Православная Церковь, как и другие поместные православные церкви, всегда признавали и до сих пор признает юрисдикцию Грузинской Церкви как в Абхазии, так и в Цхинвальском регионе», — сказал он, добавив, что «такие проступки наносят ущерб отношениям между нашими Церквями».

«Надеемся, что вы изучите вышеупомянутый вопрос, примете строгие меры в отношении тех священнослужителей, которые совершили этот неканонический акт, и подобный факт больше не повторится», — заявляет митрополит в конце письма.

