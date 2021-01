Парламент Грузии принял закон об амнистии

Парламент Грузии 11 января принял закон об амнистии «в виде одноразовой, временной и специальной меры», на основании которого от уголовной ответственности освобождаются обвиняемые и осужденные, которые до 11 декабря 2020 года совершили некоторые преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Грузии.

Законопроект, инициированный депутатом Грузинской мечты Михаилом Сарджвеладзе, был принят единогласно, 83 голосами, депутатами правящей партии и Европейских социалистов. Согласно документу, законопроект учитывает уровень общественной безопасности и действует в соответствии с «принципом гуманизма».

Депутат Михаил Сарджвеладзе, который возглавляет парламентский комитет по правам человека и гражданской интеграции, заявил, что амнистия коснется около 1 500 заключенных, тысяч пробационеров, и 4000 человек, оштрафованных до 1 октября 2012 года.

Насилие, физическое преступление

Закон освобождает от уголовной ответственности лиц, осужденных по разным статьям Уголовного кодекса, в частности по тем статьям, которые предусматривают наказание за различные виды насилия. Лица, осужденные по статье 121 Уголовного кодекса, которая касается умышленного нанесения тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью в состоянии внезапного сильного душевного возбуждения, полностью освобождаются от наказания.

Заключенные, нарушившие статью 122 Уголовного кодекса, которая предусматривает причинение серьезного или менее серьезного вреда здоровью путем превышения пределов необходимой обороны, а также статью 123 — серьезный или менее серьезный вред здоровью путем превышения мер, необходимых для задержания преступника, также подлежат полному освобождению от наказания.

Заключенные, которые отбыли наказание по статье 124, которая подразумевает причинение менее серьезного или серьезного вреда здоровью по неосторожности, также покинут тюрьмы.

Лица, отбывающие наказание за умышленное незначительное повреждение здоровья (статья 120), кроме тех заключенных, которые отбывают наказание за насилие в семье, в случае согласия потерпевшей стороны, также будут полностью освобождены от наказания.

До окончательного утверждения законопроекта тема амнистии осужденных за домашнее насилие стала предметом бурных обсуждений и критики. Поэтому авторы законопроекта учли существующие противоречия и воздержались от включения в список амнистированных лиц осужденных за насилие в семье.

Кроме того, с согласия потерпевшего лица, осужденные по статье 126 (насилие), также будут освобождены от уголовной ответственности. Как и в случае других статей, это не касается лиц, осужденных за насилие в семье.

Преступления, связанные с наркотиками

Значительная часть амнистии распространяется на лиц, осужденных за преступления, связанные с наркотиками.

Согласно закону, лица, осужденные по частям первой и второй статьи 261 (незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, транспортировка, пересылка или продажа психотропного вещества или его аналога, а также незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, транспортировка, пересылка или продажа сильнодействующего вещества) также будут полностью освобождены от наказания (кроме тех лиц, которые отбывают наказание за незаконную продажу наркотических средств, их аналогов, прекурсора или нового психоактивного вещества).

Амнистия распространяется также на заключенных, отбывающих наказание по части первой статьи 265, которая предусматривает незаконную посадку, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества, а также части первой статьи 271, которая предусматривает передачу квартиры или другого помещения для незаконного употребления наркотических средств.

Полная отмена наказания также распространяется на заключенных, отбывающих наказание по статье 273 — незаконное изготовление, приобретение, хранение, транспортировка, пересылка и/или незаконное употребление небольшого количества наркотического вещества, его аналога или прекурсора, в небольших размерах без назначения врача, а также 273 прима статьи Уголовного кодекса (Незаконное приобретение, хранение, транспортировка, пересылка и/или продажа конопли или марихуаны) в первых семи частях.

Наказание будет уменьшено вдвое для тех, кто не был осужден в прошлом, которые были осуждены по части третьей (в крупных размерах, неоднократно) статьи 260 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, транспортировка, пересылка или продажа наркотического вещества, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества).

Лица, осужденные по частям второй и третьей статьи 265 (незаконная посадка, выращивание или культивирование растения, содержащего наркотики), будут отбывать только три четверти наказания.

Амнистия также касается лиц, осужденных за финансовые нарушения. Некоторые из них освобождаются от наказания полностью, другие частично. В ряде случаев будет учитываться возмещение ущерба, нанесенного в результате совершения преступления.

