Политики комментируют «окончательный» уход Бидзины Иванишвили из политики

Основатель и уже бывший председатель партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили заявил в письме от 11 января, что «окончательно» уходит из политики и возвращается к «частному образу жизни».

За решением Иванишвили последовали оценки со стороны представителей правящей команды и оппозиции. «Civil.ge» предлагает отличающиеся мнения, высказанные ими по этому поводу.

Представители правящей команды

Георгий Гахария — премьер-министр: «В последние годы Бидзина Иванишвили был творцом и определяющей силой грузинской политики. Самым важным здесь является то, что это чрезвычайно важный пример того, как можно уступить власть тогда, когда впервые в истории твоей страны, сила, которую ты возглавляешь, и лидером которой ты являешься, твои граждане и народ в третий раз поддерживает и дает легитимацию и мандат по управлению страной. Конечно, это очень важный пример, и будет примером для дальнейшего развития нашей страны».

Арчил Талаквадзе – председатель Парламента: «Под лидерством Бидзины Иванишвили Грузия обеспечила значительный прогресс в фундаментальных направлениях, характерных для современных демократических государств: укрепление демократии (конституционная реформа, конкурентные и свободные выборы, институциональные реформы); права человека (пенитенциарная реформа, судебная реформа, свобода СМИ, здравоохранение и социальная политика); свобода бизнеса и права собственности; ответственная внешняя политика, которая принесла ощутимые успехи на пути к европейской и евроатлантической интеграции; укрепление мира и безопасности (реформы в сфере обороны и совместимость со стандартами НАТО, участие в международных миссиях, сотрудничество со стратегическими партнерами по вопросам безопасности); развитие стратегической инфраструктуры (автомагистрали, туристическая инфраструктура, образовательная инфраструктура).

Ираклий Кобахидзе — исполнительный секретарь Грузинской мечты: «Своим уходом из политики Бидзина Иванишвили подтвердил в очередной раз, что власть никогда не была для него привлекательной, и его единственный интерес в политике заключался в направлении нашей страны на правильный путь. Именно в этом духе он внес демократический перелом в развитии нашей страны и укоренил новый конституционный строй. Уход Бидзины Иванишвили из политики — серьезный вызов как для нашей политической команды, так и для страны».

Мамука Мдинарадзе — председатель фракции «Грузинская мечта»: «Бидзина Иванишвили — человек, который, на мой взгляд, обеспечил необратимый процесс демократического развития в этой стране. Сегодня он решил, что в этом процессе не должен быть фактор только одного человека. Не должно зависеть от конкретного лица, какого-либо одного человека, в том числе и от него, и это должно быть обеспечено еще в большей степени, чем раньше, совокупностью независимых демократических институтов. Это очень большой вызов для нас, и мы думаем, что должны справиться с этим вызовом, и так оно и будет, и Грузия продолжит свое демократическое развитие».

Оппозиция

Михаил Саакашвили — бывший президент Грузии: «Я ознакомился с заявлением Иванишвили о т.н. «уходе». Сколько раз должен этот действительно глупый человек посчитать население Грузии дураком и глупым?! Сколько раз должен посчитать, что в Грузии нет общества и нет возможности оценивать и анализировать?! Сколько раз должен насмехаться над нами?! Иванишвили действительно придется уйти, только ему придется передать власть не своим шнырям, а грузинской оппозиционной коалиции. Иванишвили действительно придется вернуть имущество, вернуть имущество грузинскому народу, в результате грабежа которого он получил это имущество! Мы давно поменяли зуб его лжи. Мы не только не уходит из этой борьбы, мы до конца активно подключимся в эту борьбу, пока Грузия не будет освобождена от этого чудовища».

Хатиа Деканоидзе — Единое национальное движение: «Он возложил ответственность за свою команду, Грузинскую мечту, и декларировано перешел в тень, а это означает, что это всего лишь декларированный побег, когда не желает брать на себя ответственность. Самым главным в этом письме является то, что главный лейтмотив – проклятия в адрес оппозиции, ругань, критика Национального движения, потому что этому человеку больше нечего сказать гражданам Грузии».

Гиги Угулава — Европейская Грузия: «Сегодняшнее заявление Иванишвили — это проявление крайней безответственности и слабости. Это безответственно, когда миллиардер страной правишь в течение восьми лет, а после твоего правления у страны остается утроенный долг, и платить нашим детям и внукам. Крайне безответственно, когда за время твоего правления национальная валюта девальвировалась практически в два с половиной раза, что привело к обнищанию большей части населения… Крайняя безответственность и слабость, когда ты сбегаешь, когда в стране пандемия, и ответственность, фактически, захвачена ли она, не имеет значения, возлагается на тебя и на людей, которых ты привел».

