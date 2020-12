Верховный Совет Аджарии выразил доверие новому правительству в прежнем составе

Верховный Совет Автономной Республики Аджария, состоящий из 21 члена, на заседании 25 декабря 14 голосами против одного выразил доверие новому правительству Аджарии в прежнем составе во главе с Торнике Рижвадзе.

Правительство поддержали все 14 депутатов Грузинской мечты, против выступил только Ираклий Чавлеишвили, который является единственным депутатом, который вошел в высший законодательный орган Аджарии от блока ЕНД – Сила в Единстве и имеет статус независимого депутата. В общей сложности утверждения правительства требовались голоса 11 депутатов.

Вместе с Торнике Рижвадзе свои должности сохранили все прежние министры. Ниже представлен полный состав Кабинета министров Аджарии:

Джаба Путкарадзе — министр финансов и экономики;

Георгий Сурманидзе — министр сельского хозяйства;

Майя Хаджишвили — министр образования, культуры и спорта;

Нино Нижарадзе — министр здравоохранения и социальной защиты.

Перед утверждением правительства Торнике Рижвадзе обратился к депутатам Верховного Совета Аджарии и представил законодателям план действий на 2021-2024 годы. Главными приоритетами правительственной программы он назвал восстановление и стимулирование экономики, борьбу с пандемией и укрепление системы здравоохранения.

По его словам, в краткосрочной перспективе основная задача правительства — «стабилизировать и локализовать эпидемию». «Это дело нужно довести до конца с минимальными потерями», — добавил Рижвадзе.

«Мы не должны забывать население Аджарии, мы уже предприняли соответствующие шаги для обеспечения их максимальной поддержки, особенно во время пандемии», — сказал он.

Говоря о долгосрочных перспективах, Рижвадзе заявил, что у правительственной команды есть «довольно амбициозный» план, целью которого является рост экономики на 5-6% ежегодно, а к 2024 году – рост экономики Аджарии на 30%.

Первое заседание Верховного совета Аджарии состоялось 15 декабря на фоне бойкота оппозиции, на котором присутствовали только депутаты Грузинской мечты. Параллельно с заседанием шесть избранных депутатов от ЕНД – Сила в единстве, кроме Чавлеишвили, отказались от своих депутатских мандатов. Они также повторили, что выборы были сфальсифицированы, и потребовали проведения новых выборов.

