По сообщению Минобороны Грузии, найден пропавший военнослужащий

Министерство обороны Грузии сообщило 24 декабря, что правоохранители нашли пропавшего три дня назад военнослужащего Теймураза Гиунашвили, и он «чувствует себя хорошо».

По информации ведомства, Военная полиция начала расследование по факту того, что Гиунашвили своевременно не явился в воинскую часть без уважительной причины. Это равномерно части первой статьи 388 Уголовного кодекса, которая также касается неявки на службу без уважительной причины своевременно и самовольной отлучки из воинской части, и в качестве меры наказания предусматривает лишение свободы на срок до 1 года.

МВД также расследует дело по статье о незаконном лишении свободы.

Об исчезновении военнослужащего 4-й механизированной бригады Министерство обороны сообщило 23 декабря, заявив, что Гиунашвили покинул территорию воинской части 21 декабря в 09:00 и с тех пор не явился на службу.

По теме:

This post is also available in: ქართული (Грузинский)