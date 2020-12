Министерство обороны Грузии об исчезновении военнослужащего

По сообщению Министерства обороны Грузии от 23 декабря, пропал военнослужащий 4-й механизированной бригады Сил обороны Теймураз Гиунашвили.

По данным ведомства, по рапорту Гиунашвили и записи камеры наблюдения на КПП подтверждается, что он покинул территорию воинской части 21 декабря в 09:00. По заявлению министерства, семье сообщили об исчезновении Гиунашвили после того, как он не вышел на службу 22 декабря.

«В настоящее время Министерство обороны находится в полной координации с соответствующим ведомством для установления местонахождения военнослужащего», — заявляют в министерстве.

