Результаты «параллельного подсчета» вызвали противостояние между Ираклием Кобахидзе и руководителем ISFED

Руководитель НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) Элене Нижарадзе заявила 14 декабря, что в связи с возникшим в стране политическим кризисом и выявленными на парламентских выборах 31 октября нарушениями «извинения должны принести правящая партия и Избирательная администрация», поскольку они не смогли ответить на многие вопросы относительно выборов.

Ответ главы ISFED последовал за заявлением исполнительного секретаря Грузинской мечты и лидера парламентского большинства Ираклия Кобахидзе, который отметил, что организация «должна принести извинения грузинской общественности и международным партнерам за распространение грубо ошибочной информации и содействие революционному сценарию радикальной оппозиции».

Кобахидзе также подверг критике ISFED за «внесение» неверных сведений дважды в заявление, опубликованное по уточненным данным параллельного подсчета, согласно которым, внесенные исправления не влияют на распределение мест, и что на 8% избирательных участков был зафиксирован дисбаланс.

По словам Кобахидзе, по предварительным данным параллельного подсчета, Грузинская мечта имела в общей сложности на 4 депутатских мандата меньше, в связи с чем потребовал от руководителя «Справедливых выборов» представить список тех избирательных участков, на которых «был выявлен избыток бюллетеней».

В ответ Элене Нижарадзе отметила, что соответствующие протоколы можно найти на сайте ЦИК, и у организации не было «отдельных дополнительных протоколов».

Руководитель другой НПО «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури также подвергла критике Ираклия Кобахидзе за выдвинутые им обвинения в отношении «Международной прозрачности» в сокрытии совпадения результатов параллельного подсчета с официальными данными ЦИК.

Гигаури отметила, что «Международная прозрачность» наблюдала за парламентскими выборами только с помощью «статических» наблюдателей и она не проводила параллельного подсчета голосов. Гигаури обвинила Кобахидзе в целенаправленной дискредитации гражданского сектора.

11 декабря ISFED опубликовала обновленные результаты параллельного подсчета голосов в пропорциональной части октябрьских парламентских выборов, согласно которым, показатели Грузинской мечты выросли с 45,8% до 47,6% по сравнению с исходными данными. ISFED в очередной раз повторила, что в 8% протоколов избирательных участков был обнаружен дисбаланс.

Однако полемика по поводу параллельного подсчета голосов началась за несколько дней до публикации обновленных данных, 9 декабря, когда исполнительный секретарь Грузинской мечты обвинил оппозицию в манипулировании результатами параллельного подсчета голосов, проведенного НПО «Справедливые выборы». Тогда ISFED охарактеризовала заявление Кобахидзе как попытку дискредитации организации.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)