Задержанных по делу давления на избирательного служащего освободили под залог

Тбилисский городской суд 10 декабря постановил освободить под залог двух лиц — Акакия Хускивадзе и Акакия Кобаладзе, задержанных по делу о принуждении, угрозах и предложения взятки председателю Исанской (Тбилиси) окружной избирательной комиссии Тедоре Гобеджишвили. Гобеджишвили умер через несколько дней после выборов. Вскоре появились обвинения в том, что его смерть стала результатом давления на него.

Оппозиция считала Хускивадзе и Кобаладзе «политзаключенными», и их освобождение было одним из требований продолжающихся переговоров с правящей партией.

Решение об изменении меры пресечения с заключения под стражу на освобождение под залог в размере по 10 тысяч лари для каждого суд принял за день до первого заседания Парламента 10-го созыва.

43-летний Тедоре Гобеджишвили был найден мертвым в своем доме утром 7 ноября, на фоне протестов против результатов парламентских выборов, прошедших 31 октября.

Хускивадзе и Кобаладзе были задержаны правоохранителями в Тбилиси в тот же день по обвинению в предложении взятки Гобеджишвили, групповом принуждении и групповых угрозах. По утверждению стороны обвинения, 6 ноября задержанные от имени Единого национального движения предложили Гобеджишвили уйти в отставку в присутствии СМИ в обмен на 50 тысяч долларов США и сделать заявление о «якобы» фальсификации результатов выборов. По заявлению прокуратуры, в случае отказа обвиняемые пригрозили ему «арестом и физической расправой над членами семьи».

Позже прокуратура отяжелила обвинение одному из задержанных по статье незаконного ношения огнестрельного оружия.

Предварительное судебное слушание по делу состоится 30 декабря 2020 года.

