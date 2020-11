Суд избрал предварительное заключение задержанным по обвинению в подкупе и давлении на служащего ОИК

Тбилисский городской суд 9 ноября избрал предварительное заключение в качестве меры пресечения двум лицам, задержанным по делу о принуждении, угроз и подкупа председателя Исанской (Тбилиси) окружной избирательной комиссии Тедоре Гобеджишвили.

По заявлению суда, 6 ноября обвиняемые от имени Единого национального движения предложили Гобеджишвили взамен на 50 000 тысяч долларов США уйти в отставку демонстративно, в присутствии представителей СМИ и сделать заявление о «якобы» фальсификации результатов выборов. По заявлению суда, в случае отказа обвиняемые «угрожали ему арестом и физической расправой над членами семьи».

Через неделю после парламентских выборов, прошедших 31 октября, 43-летний Гобеджишвили был найден мертвым в своем доме утром 7 ноября, на фоне протестов против результатов выборов.

В тот же день правоохранители задержали двух человек (А.Х. и А.К.) в Тбилиси по обвинению в предложении взятки Гобеджишвили, групповом принуждении и групповых угрозах. Прокуратура официально предъявила им обвинение 9 ноября и отяжелила обвинения в отношении одного из задержанных (А.К.) по статье незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия.

Предварительное судебное слушание по делу состоится 30 декабря 2020 года.

