Верховный представитель ЕС о поствыборной ситуации в Грузии

Совет внешних отношений ЕС 7 декабря наряду с другими вопросами также обсудил политический тупик в Грузии, возникший после октябрьских парламентских выборов и продолжающиеся переговоры между правящей командой и оппозицией при посредничестве послов США и ЕС.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции после заседания совета, что «пора грузинским политическим силам проявить лидерство и обеспечить представительство в Парламенте».

Выразив надежду, что «последнее предложение Грузинской мечты откроет дверь для компромисса», верховный представитель ЕС подчеркнул необходимость работы в Парламенте для продвижения избирательной и судебной реформы и решения социально-экономических проблем.

Восемь оппозиционных партий, которые преодолели 1%-й избирательный барьер на выборах 31 октября, не признают результаты выборов и бойкотируют новый Парламент. Они требуют проведения новых выборов, а также отставки председателя ЦИК Тамар Жвания и освобождения «политзаключенных».

За несколько дней до первого заседания Парламента 10-го созыва, 7 декабря, лидеры оппозиции и правящей команды в третий раз встретились в резиденции посла США и смогли сблизить позиции по некоторым вопросам. По заявлению оппозиции, достичь соглашения по важным вопросам, в том числе, о проведении новых выборов, так и не удалось.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)