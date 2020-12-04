Залкалиани поговорил по телефону с госминистром Великобритании

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 4 декабря поговорил по телефону с Венди Мортон, государственным министром Соединенного Королевства по делам европейского соседства и США. Стороны обсудили ситуацию после выборов в Грузии, двусторонние отношения и тему пандемии коронавируса.

«Я разговаривала с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, чтобы подчеркнуть необходимость достижения всеми сторонами компромисса», — сказала министр Мортон, которая имела в виду бойкот, который оппозиция объявила Парламенту.

Talked W @morton_wendy On ways 2 further deepen🇬🇪🇬🇧 cooperation, regional security.Thanked 4support of🇬🇪's territorial integrity.Spoke abt #COVID19 challenges, congratulated🇬🇧on launch of vaccine.Discussed recent #elections in 🇬🇪&accentuated significance of functioning of t/Parl. pic.twitter.com/iBNAWVXT3s — David Zalkaliani (@DZalkaliani) December 4, 2020

По ее словам, Великобритания поддержит Грузию в проведении реформ в «трудный период» после парламентских выборов 31 октября.

В свою очередь МИД Грузии сообщил, что министры обсудили широкий круг двусторонних отношений, подчеркнули необходимость полного использования возможностей, возникших в результате «Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве» между Грузией и Великобританией.

Согласно тому же заявлению, глава МИД Грузии подчеркнул важность консолидированной позиции партнеров. Венди Мортон, со своей стороны, подтвердила свою решительную поддержку территориальной целостности Грузии и ее евроатлантической интеграции.

Стороны также обсудили тему пандемии Ковид-19 и подчеркнули важность многосторонних подходов к борьбе с вирусом. Министр иностранных дел Грузии приветствовал план начала вакцинации в Соединенном Королевстве и подчеркнул ведущую роль Великобритании в борьбе с Ковид-19.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)