Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и государственный министр Соединенного Королевства по делам европейского соседства и Америки Венди Мортон, фото: mfa.gov.ge
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Залкалиани поговорил по телефону с госминистром Великобритании

04/12/2020 - 22:50
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Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 4 декабря поговорил по телефону с Венди Мортон, государственным министром Соединенного Королевства по делам европейского соседства и США. Стороны обсудили ситуацию после выборов в Грузии, двусторонние отношения и тему пандемии коронавируса.

«Я разговаривала с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, чтобы подчеркнуть необходимость достижения всеми сторонами компромисса», — сказала министр Мортон, которая имела в виду бойкот, который оппозиция объявила Парламенту.

По ее словам, Великобритания поддержит Грузию в проведении реформ в «трудный период» после парламентских выборов 31 октября.

В свою очередь МИД Грузии сообщил, что министры обсудили широкий круг двусторонних отношений, подчеркнули необходимость полного использования возможностей, возникших в результате «Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве» между Грузией и Великобританией.

Согласно тому же заявлению, глава МИД Грузии подчеркнул важность консолидированной позиции партнеров. Венди Мортон, со своей стороны, подтвердила свою решительную поддержку территориальной целостности Грузии и ее евроатлантической интеграции.

Стороны также обсудили тему пандемии Ковид-19 и подчеркнули важность многосторонних подходов к борьбе с вирусом. Министр иностранных дел Грузии приветствовал план начала вакцинации в Соединенном Королевстве и подчеркнул ведущую роль Великобритании в борьбе с Ковид-19.

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04/12/2020 - 22:50
7 1 minute read

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