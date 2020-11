Президент ПАСЕ осуждает обвинения Саакашвили в адрес Тини Кокса

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Дамс 20 ноября осудил «необоснованные нападки» «со стороны некоторых политических представителей в Грузии» в отношении главы делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Грузии Тини Кокса, который наблюдал за парламентскими выборами в Грузии.

Президент Дамс откликнулся на заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который назвал Кокса «агентом России» и сказал, что «он на протяжении уже двух десятилетий находится на довольствии у России».

Президент ПАСЕ подчеркнул, что заявления Кокса, за которыми последовали обвинения со стороны Саакашвили, отражают позицию делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы и были приняты вместе партнерами из Международной наблюдательной миссии.

«Действительно, каждый имеет право не соглашаться с их выводами и заключениями, (хотя) однако единство международной миссии по наблюдению не должно подвергаться сомнению», — сказал президент Дамс. Он призвал «все заинтересованные политические стороны воздерживаться от таких необоснованных обвинений».

Четыре миссии международных наблюдателей, включая миссии БДИПЧ/ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы и Парламентской ассамблеи НАТО, 1 ноября опубликовали предварительные выводы по парламентским выборам, прошедшим в Грузии, в которых, несмотря на то, что подвергли критике целый ряд аспектов избирательного процесса, результаты парламентских выборов 31 октября не поставили под смомнение.

