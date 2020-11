Грузинские политики оценивают промежуточный отчет МРИ

Международный республиканский институт (МРИ) США 16 ноября опубликовал промежуточный доклад о парламентских выборах в Грузии, в котором говорится, что «цели и дух реформ, которые были направлены на поддержку многопартийной демократии и коалиционного правления, пострадали в результате нарушений, произошедших во время избирательной кампании и в день выборов, которые описаны в достоверных сообщениях».

«Civil.ge» предлагает комментарии представителей правящей партии и оппозиции в связи с промежуточным докладом «Республиканского института».

Комментарий Грузинской мечты

Мамука Мдинарадзе — Грузинская мечта: «Я могу еще раз напомнить вам, что все миссии международных наблюдателей, (…) миссии, у которых были непосредственно наблюдатели и представители в избирательном процессе, (выборы) оценили, как конкурентные и свободные, это главное. Теперь, конечно, будет, например, какой-нибудь другой доклад, основанный на докладе какой-то субъективной грузинской организации, он тоже может быть субъективным. Но самое главное, что наши международные партнеры признали, что в Грузии прошли конкурентные и свободные выборы».

Отклики оппозиции

Тина Бокучава — Единое национальное движение: «Доклад МРИ был крайне резким и, конечно, такая оценка была ожидаемой. Как сказали местные НПО с очень высокой репутацией, это были наихудшие выборы, которые когда-либо проводила Грузинская мечта. Это был шаг назад, эти выборы не соответствовали демократическим стандартам, и, конечно, мы слышим точно такие же оценки от международных организаций-наблюдателей».

Давид Бакрадзе — Европейская Грузия: «Главный вывод этого доклада заключается в том, что парламентские выборы не соответствовали требуемым стандартам. Это тяжелейшая оценка… и ясно указывает на изменение, которое происходит в позиции наших партнеров с течением времени… Чем больше информации станет известно нашим партнерам, тем более критическим будет международное мнение против власти Иванишвили и тем лучше станет видно, насколько власти навредили интересам Грузии, сфальсифицировав выборы».

