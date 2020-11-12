Георгий Гураспашвили, Фото: khashuri.gov.ge
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Мэр Хашури подал в отставку

12/11/2020 - 17:21
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Мэр муниципалитета Хашури Георгий Гураспашвили объявил о своей отставке поздно вечером 11 ноября, сославшись на «субъективные обстоятельства» в качестве причины его отставки.

«Чтобы предотвратить всякие политические спекуляции, я подчеркиваю, конечно, что остаюсь членом политической команды Грузинской мечты и продолжаю поддерживать как деловые, так и дружеские отношения с представителями нашей партией», — сказал он.

За неделю до отставки Гураспашвили СМИ сообщили, что после того, как Заал Дугладзе, мажоритарный кандидат Грузинской мечты в округе муниципалитетов Хашури и Карели, не смог победить в первом туре парламентских выборов 31 октября, недовольный результатами выборов он побил Георгия Гураспашвили.

Георгий Гураспашвили стал мэром муниципалитета Хашури после победы на выборах в органы местного самоуправления 2017 года.

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12/11/2020 - 17:21
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