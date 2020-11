МВД задержало двух человек по делу о подкупе и насилии в отношении председателя ОИК

По сообщению МВД Грузии, 7 ноября в Тбилиси правоохранители задержали двух человек по обвинению в предложении взятки, угрозах и принуждении в отношении председателя Исанский окружной избирательной комиссии Тедоре Гобеджишвили.

43-летний Гобеджишвили был найден мертвым в своем доме утром 7 ноября, через неделю после парламентских выборов, прошедших 31 октября, в то время когда в стране проходят акции протеста против результатов выборов.

По данным МВД, обвиняемые встретились с Гибеджишвили и от имени одной из политических партий предложили ему уйти в отставку демонстративно, в присутствии прессы, в обмен на 50 000 долларов, и сделать заявление о «якобы» фальсификации результатов выборов.

По заявлению ведомства, после того как задержанные получили от Гобеджишвили отказ, они пригрозили ему расправой и принуждали его согласиться на предложение.

Дело расследуется по статьям 339 (часть I), 151 (часть II) и 150 (часть II) Уголовного кодекса, которые касаются предложения взятки, принуждения и угрозы, совершенные группой лиц. Первые две статьи предусматривают максимальное наказание до 3 лет лишения свободы, а третья статья предусматривает лишение свободы на срок до 18 месяцев.

