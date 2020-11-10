Министерство иностранных дел Грузии. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.Ge
Новости

МИД Грузии прокомментировал соглашение по Карабаху

10/11/2020 - 17:03
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Министерство иностранных дел Грузии в своем заявлении от 10 ноября откликнулось на соглашение по Нагорному Карабаху, заявив, что «соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией, о полномасштабном прекращении огня будет способствовать полномасштабному процессу урегулирования конфликта».

«Грузия поддерживает диалог между двумя сторонами», — заявляет МИД Грузии и отмечает, что Тбилиси готов «содействовать мирному процессу вместе с международным сообществом».

«Мы уверены, что активные усилия международного сообщества и запуск многосторонних международных механизмов приведут к долгосрочному миру, который откроет новые возможности для региона в целом», — говорится в заявлении МИД Грузии.

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10/11/2020 - 17:03
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