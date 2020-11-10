Президент Зурабишвили выступает на тему Нагорного Карабаха на «Рустави-2», 4 октября, 2020 года. Фото: скриншот из видео ТВ «Рустави-2»
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Президент Грузии комментирует соглашение по Нагорному Карабаху

10/11/2020 - 15:21
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили 10 ноября откликнулась на соглашение, достигнутое по Нагорному Карабаху, и отметила, что «на Кавказе начинается новая эра». «Поздравляю наших друзей, Армению и Азербайджан, с окончанием трагической войны и благодарю всех посредников», — заявила президент.

«Я сочувствую семьям погибших. Альтернативы миру и стабильности нет!» — написала Зурабишвили в Twitter. «Вместе мы начинаем новую главу сотрудничества», — добавила она.

Сегодня утром Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении шестинедельных боевых действий в Нагорном Карабахе.

Соглашение, заключенное при посредничестве Москвы, предусматривает размещение в регионе 1 960 российских миротворцев. По условиям соглашения, до конца года армяне должны уступить значительную часть территорий.

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10/11/2020 - 15:21
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