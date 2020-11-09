Police use water cannons on the protesters outside the CEC building, November 8, 2020. Photo by Eana Korbezashvili/Civil.ge
Новости

НПО призывают партии провести переговоры

09/11/2020 - 13:22
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НПО «Международная прозрачность – Грузия» (TIG), Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) и Ассоциация молодых юристов (АМЮГ) 9 ноября выступили с совместным заявлением, в котором призвали политические партии «начать переговоры, в том числе при посредничестве международного сообщества, чтобы вывести страны из кризиса».

По оценке НПО, несмотря на то, что парламентские выборы 31 октября 2020 года были «шагом назад» и «худшими выборами», проведенными при власти Грузинской мечты, «все же есть шанс найти выход из тупика через политический диалог».

Правозащитники считают, что для стабильности Грузии важно, чтобы политики за столом переговоров решали вопросы пересчета проблемных избирательных участков по конкретным критериям и проведения справедливых вторых туров. «Важно, чтобы все стороны приложили максимальные усилия, чтобы страна смогла избежать тяжелейшего политического кризиса», — добавили они.

Неправительственные организации подчеркивают, что применение водометов против демонстрантов, собравшихся 8 ноября перед зданием ЦИК, «не выдерживает никакой критики», что «еще больше усугубило ситуацию».

Другие подробности об избирательных процессах читайте по этой ссылке:

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09/11/2020 - 13:22
8 1 minute read

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