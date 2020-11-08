Флаги США и Грузии, Фото: georgiaembassyusa.org
Новости

Руководители Грузии поздравляют Джо Байдена с избранием на пост президента США

08/11/2020 - 05:35
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Руководители Грузии — президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Георгий Гахария и спикер Парламента Арчил Талаквадзе — поздравляют Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

«Грузия, Кавказский регион и мир нуждаются в свободной, сильной и демократической Америке. Я рассчитываю на сотрудничество с вами для укрепления и углубления сотрудничества и связей между нашими двумя нациями», — написала президент Зурабишвили в Twitter.

Саломе Зурабишвили также поздравила Камалу Харрис с должностью вице-президента. «Как первую женщину вице-президента в истории Соединенных Штатов, я хотела бы лично поздравить вас и пожелать успехов», — написала Зурабишвили в Twitter.

«От имени грузинского народа я поздравляю новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки и давнего друга Грузии Джо Байдена и новоизбранного вице-президента Камалу Харрис», — написал премьер-министр Грузии Георгий Гахария в Twitter.

«Мы надеемся на дальнейшее укрепление стратегического партнерства США и Грузии», — добавил он.

«От имени грузинского народа я поздравляю новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки и давнего друга Грузии Джо Байдена и новоизбранного вице-президента Камалу Харрис с победой. Мы с нетерпением ждем дальнейшего усиления стратегического партнерства США и Грузии», — написал в Twitter председатель Парламента Арчил Талаквадзе.

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08/11/2020 - 05:35
3 1 minute read

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