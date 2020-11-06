Фото: скриншот из видео МВД Грузии
Новости

МВД задержало 1 человека за незаконное приобретение и хранение 6,5 кг героина

06/11/2020 - 13:15
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По сообщению МВД Грузии от 6 ноября, правоохранители задержали одного человека по обвинению в незаконном приобретении и хранении 6,5 кг наркотического вещества героин в селе Вакири Сигнагского муниципалитета в регионе Кахети.

По сообщению ведомства, дело расследуется по части 6 статьи 260 Уголовного кодекса, которая касается «незаконного приобретения и хранения наркотических веществ в особо крупных размерах». В случае признания виновным задержанному грозит лишение свободы от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

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06/11/2020 - 13:15
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