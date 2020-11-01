Президент Грузии Саломе Зурабишвили, Фото: веб-сайт Администрации президента
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Президент Зурабишвили выступила с заявлением по поводу выборов

01/11/2020 - 18:33
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили 1 ноября, на следующий день после парламентских выборов, поздравила население страны с проведением «мирных, справедливых, безопасных, демократических выборов» и отметила, что «наша страна продолжает беспрепятственно двигаться по пути демократии и развития».

Президент подчеркнула, что Грузия смогла провести выборы по новой избирательной системе, которая стала во многом пропорциональной. «Это еще один шаг к демократии. А новый избирательный кодекс, который учитывает практически все рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ, обеспечит усиление многопартийности в Парламенте и улучшенный гендерный баланс», — сказала она.

Зурабишвили поблагодарила членов Центральной избирательной комиссии и ее председателя Тамар Жвания, «всех тех людей, которые в Избирательной администрации заботились о безопасности и справедливости выборов во время сложнейшей пандемии».

«Несмотря на продолжающийся конфликт в регионе, мы смогли провести выборы в мирной обстановке. Избирательный процесс завершился мирно в регионах компактного проживания наших граждан армянского и азербайджанского происхождения. Это знак того, что в условиях этого сложнейшего и болезненного конфликта, Грузия по-прежнему остается островом стабильности и страной, где продолжаются традиции кавказского сосуществования и толерантности», — сказала президент Грузии.

«С проведением парламентских выборов 31 октября грузинское общество победило нигилизм и доказало себе, что постсоветская эпоха в Грузии подходит к концу», — добавила она.

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01/11/2020 - 18:33
6 1 minute read

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