Руководители НПО оценивают день голосования

По данным Центральной избирательной комиссии, на парламентских выборах 31 октября проголосовали 1 970 540 избирателей, что составляет 56,11% от общего числа избирателей. После того, как избирательные участки закрылись в 20:00 и начался процесс подсчета голосов, Civil.ge обратилcя к нескольким ведущим неправительственным организациям Грузии, сотни наблюдателей от которых вели наблюдение выборами, оценить избирательный процесс.

Наблюдательные организации отметили, что день выборов был сложным и было зафиксировано больше нарушений, чем на предыдущих парламентских выборах 2016 года. Среди серьезных нарушений они назвали создание препятствий наблюдателям и журналистам в осуществлении их полномочий. По их заявлению, мобилизация на избирательных участках партийных активистов, пытающихся повлиять на волю избирателей, повторяет тенденцию прошлых лет.

Сулхан Саладзе — руководитель Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ)

По словам Сулхана Саладзе, помимо других сопутствующих процедурных нарушений, у наблюдателей были проблемы с исполнением своих полномочий. Один из наблюдателей подвергся физическому насилию со стороны председателя комиссии. По словам Саладзе, создание препятствий деятельности журналистов стало еще одним «характерным признаком» выборов 2020 года. «К сожалению, расследование по произошедшим инцидентам начато по статье повреждении предмета, а не по статье о создания препятствий журналистам в профессиональной деятельности или по статье насилия», — сказал он.

«Подводя итог, можно сказать, что эти выборы были действительно сложными. К сожалению, мы все еще говорим о ряде традиционных (нарушений), и на ближайшие годы не видно предпосылок для изменения этой практики», — отметил Саладзе.

«АМЮГ пока не может говорить о влиянии этих (нарушений) на результат в целом, хотя мы рассматриваем эти нарушения в большинстве участков как существенные, а не как ряд каких-то нарушений, которые могут не повлиять на формирование результатов того участка», — добавил он.

Элене Нижарадзе – руководитель Международного общества за справедливые выборы и демократии (ISFED)

Руководитель ISFED Елена Нижарадзе рассказала Civil.ge о ряде нарушений, зафиксированных в день голосования, включая физические и словесные оскорбления и мобилизацию партийных активистов на избирательных участках. Элене Нижарадзе также акцентировала внимание на фактах вмешательства в деятельность наблюдателей, включая физическое насилие и психологическое давление.

По ее словам, поступали сообщения о различных нарушениях, в том числе о нарушениях тайны голосования. «Кстати, во время избирательной кампании мы также получили информацию о том, что от публичных служащих требовали выносить избирательные бюллетени в открытом виде», — сказала Элене Нижарадзе.

По ее словам, также производились фотосъемки избирателей, чем занималось СМИ «Ньюпост», что «может расцениваться как своего рода давление на волеизъявление избирателей», также наблюдалась мобилизация партийных координаторов на избирательных участках.

Она также подчеркнула, что создание препятствий журналистам в их деятельности и нападения на них «недопустимы».

Эка Гигаури – руководитель «Международной прозрачности – Грузия» (TIG)

«Если сравнить эти парламентские выборы с парламентскими выборами 2016 года, то я бы сказала, что они хуже с точки зрения количества нарушений, а также с точки зрения вызовов», — сказала Эка Гигаури в беседе с Civil.ge. «В целом, я бы сказала, что качественно у нас не было очень хороших выборов, было много нарушений», — добавила она.

Гигаури подчеркнула, что некоторые нарушения в день голосования могли быть преднамеренными, а другие были вызваны неподготовленностью членов УИК. По ее словам, больше всего нарушений было зафиксировано в первой половине дня, но во второй половине дня количество фактов противостояния увеличилось.

По словам Гигаури, были случаи, когда наблюдателям мешали выполнять свои обязанности, а один из наблюдателей организации подвергся физическому насилию.

«Главное, что отличает (эти выборы), это то, что мы провели эти выборы в условиях пандемии, и это был важный вызов, с которым мы столкнулись. Но мы увидели, что в выборах, вероятно, приняло участие большое количество граждан», — сказала Гигаури. Она также отметила, что на очень большом количестве участков членами комиссии не соблюдались правила с целью предотвращения распространения Ковид-19.

