Оппозиция считает результаты выборов нелегитимными и планирует акции протеста

Оппозиционные партии, в том числе Единое национальное движение, Лейбористская партия, Республиканская партия, Победившая Грузия, Стратегия Агмашенебели и Демократическое движение — Единая Грузия, считают парламентские выборы 31 октября нелегитимными и планируют начать акции протеста. Следует отметить, что по предварительным результатам ЦИК Грузии лидирует Грузинская мечта с 48,13% голосов.

Оппозиционные партии планируют начать акции протеста сегодня в 16:00 перед зданием Парламента в Тбилиси.

Говоря о решении оппозиции, представитель Единого национального движения и кандидат в мажоритарные депутаты в Глданском округе столицы Ника Мелия заявил, что это не были выборами, это «война, в которой оппозиция не проигрывала». По его же словам, об основных деталях плана действий оппозиция расскажет на акции протеста на проспекте Руставели.

Лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили также говорил о «захвате власти» правящей партией, обвинив «олигархат (Бидзина) Иванишвили и структуры Путина» в заговоре с целью государственного переворота.

По состоянию на 10:10 в воскресенье, 1 ноября, по предварительным данным ЦИК с 2 668 избирательных участков, Грузинская мечта лидирует с 48,58% (617 249 голосов), за ней следует ЕНД – Сила в единстве с 26,07% (331 285 голосов), Европейская Грузия — 3,77% (47 903 голоса), Лело за Грузию — 3,28% (41 733 голоса), Альянс Патриотов — 3,24% (41 125 голосов), Стратегия Агмашенебели — 3,15% (40 035 голосов), Гирчи — 3,08% (39 110 голосов), Алеко Элисашвили — Граждане — 1,42% (18 099 голосов), Лейбористская партия — 1,02% (13 007 голосов) и Единая Грузия — Демократическое движение — 0,86% (10 889 голосов).

