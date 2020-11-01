Избирательный участок, 31 октября, 2020 г., Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
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Подсчитано 69,35% участков: Грузинская мечта — 48,58%, ЕНД — 26%

01/11/2020 - 10:15
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По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, по итогам парламентских выборов, которые прошли в стране 31 октября, подсчитаны результаты с 69,35% (2668) избирательных участков. Лидирует Грузинская мечта с 48,58% (617 249 голосов), за ней следуют Единое национальное движение – Сила в единстве с 26,07% (331285 голосов), Европейская Грузия — 3,77% (47 903 голоса), Лело за Грузию — 3,28% (41733 голоса), Альянс патриотов — 3,24% (41 125 голосов), Стратегия Агмашенебели — 3,15% (40 035 голосов), Гирчи — 3,08% (39 110 голосов), Алеко Элисашвили – Граждане — 1,42% (18 099 голосов), Лейбористская партия — 1,02% (13 007 голосов) и Единая Грузия — Демократическое движение — 0,86% (10 889 голосов).

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01/11/2020 - 10:15
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