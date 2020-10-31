Лидеры Грузинской мечты поздравляют сторонников с победой на парламентских выборах, Фото: со страницы Грузинской мечты в Facebook
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Грузинская мечта объявила о победе, оппозиция надеется сформировать коалиционное правительство

31/10/2020 - 23:30
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После того, как четыре телеканала объявили существенно отличающиеся друг от друга результаты экзит-поллов, Грузинская мечта и Единое национальное движение, которые лидируют по этим результатам на парламентских выборах 2020 года, поздравили своих сторонников с победой.

Несмотря на существенно различающиеся результаты, согласно экзит-поллам, на выборах лидирует Грузинская мечта, значительно опережая Единое национальное движение. Согласно экзит-поллам, проведенным телеканалом «Имеди», Грузинская мечта получила 55% голосов, а Национальное движение – Сила в единстве — 23%.

Председатель Грузинской мечты Бидзина Иванишвили поздравил собравшихся перед центральным офисом своей партии сторонников с третьей победой на парламентских выборах.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил грузинский народ с «еще одним важным этапом в демократическом развитии Грузии» и заявил: «мы благодарны всем грузинам, которые проголосовали за планирование будущего нашей нации. Сегодня день вашей победы».

«Мы будем работать для нашего европейского будущего с учетом интересов нашего народа», — написал председатель Парламента Арчил Талаквадзе в Twitter.

Тем временем лидеры и сторонники Единого национального движения собрались перед зданием Парламента, чтобы отметить предварительные результаты экзит-поллов, проведенные по заказу телекомпании «Мтавари архи». Согласно последним, Грузинская мечта получила 41% голосов, а Национальное движение — 33%.

Оппозиция надеется, что несмотря на лидирующее положение Грузинской мечты, оппозиционные партии смогут сформировать коалиционное правительство.

Представитель ЕНД Петре Цискаришвили заявил со ссылкой на результаты экзит-поллов, что «прозападная оппозиция» одержала убедительную победу в Тбилиси и по всей Грузии.

Находящаяся на третьем месте по экзит-поллам Европейская Грузия на пресс-конференции представила собственные результаты выборов, согласно которым, правящая партия имеет 37,4% голосов, Национальное движение — 28,9%, а сама Европейская Грузия — 10%.

По словам председателя партии Давида Бакрадзе, предварительные результаты показывают, что Грузинская мечта не набрала более половины голосов и не имеет мандата от народа.

Однако Бакрадзе с осторожностью отнесся к экзит-поллам и подчеркнул важность подсчета голосов Центральной избирательной комиссией.

Георгий Вашадзе, лидер партии «Стратегия Агмашенебели» также призвал сторонников не делать выводов на основе экзит-поллов, добавив, что половина опрошенных воздержались от раскрытия своего выбора, что, по его словам, означает, что окончательная картина будет совершенно иной.

Подробно с избирательными процессами можете ознакомиться по этой ссылке:

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31/10/2020 - 23:30
17 1 minute read

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