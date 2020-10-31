Грузинская мечта объявила о победе, оппозиция надеется сформировать коалиционное правительство
После того, как четыре телеканала объявили существенно отличающиеся друг от друга результаты экзит-поллов, Грузинская мечта и Единое национальное движение, которые лидируют по этим результатам на парламентских выборах 2020 года, поздравили своих сторонников с победой.
Несмотря на существенно различающиеся результаты, согласно экзит-поллам, на выборах лидирует Грузинская мечта, значительно опережая Единое национальное движение. Согласно экзит-поллам, проведенным телеканалом «Имеди», Грузинская мечта получила 55% голосов, а Национальное движение – Сила в единстве — 23%.
Председатель Грузинской мечты Бидзина Иванишвили поздравил собравшихся перед центральным офисом своей партии сторонников с третьей победой на парламентских выборах.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил грузинский народ с «еще одним важным этапом в демократическом развитии Грузии» и заявил: «мы благодарны всем грузинам, которые проголосовали за планирование будущего нашей нации. Сегодня день вашей победы».
«Мы будем работать для нашего европейского будущего с учетом интересов нашего народа», — написал председатель Парламента Арчил Талаквадзе в Twitter.
Тем временем лидеры и сторонники Единого национального движения собрались перед зданием Парламента, чтобы отметить предварительные результаты экзит-поллов, проведенные по заказу телекомпании «Мтавари архи». Согласно последним, Грузинская мечта получила 41% голосов, а Национальное движение — 33%.
Оппозиция надеется, что несмотря на лидирующее положение Грузинской мечты, оппозиционные партии смогут сформировать коалиционное правительство.
Представитель ЕНД Петре Цискаришвили заявил со ссылкой на результаты экзит-поллов, что «прозападная оппозиция» одержала убедительную победу в Тбилиси и по всей Грузии.
Находящаяся на третьем месте по экзит-поллам Европейская Грузия на пресс-конференции представила собственные результаты выборов, согласно которым, правящая партия имеет 37,4% голосов, Национальное движение — 28,9%, а сама Европейская Грузия — 10%.
По словам председателя партии Давида Бакрадзе, предварительные результаты показывают, что Грузинская мечта не набрала более половины голосов и не имеет мандата от народа.
Однако Бакрадзе с осторожностью отнесся к экзит-поллам и подчеркнул важность подсчета голосов Центральной избирательной комиссией.
Георгий Вашадзе, лидер партии «Стратегия Агмашенебели» также призвал сторонников не делать выводов на основе экзит-поллов, добавив, что половина опрошенных воздержались от раскрытия своего выбора, что, по его словам, означает, что окончательная картина будет совершенно иной.
Подробно с избирательными процессами можете ознакомиться по этой ссылке:
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)