Грузинская мечта объявила о победе, оппозиция надеется сформировать коалиционное правительство

После того, как четыре телеканала объявили существенно отличающиеся друг от друга результаты экзит-поллов, Грузинская мечта и Единое национальное движение, которые лидируют по этим результатам на парламентских выборах 2020 года, поздравили своих сторонников с победой.

Несмотря на существенно различающиеся результаты, согласно экзит-поллам, на выборах лидирует Грузинская мечта, значительно опережая Единое национальное движение. Согласно экзит-поллам, проведенным телеканалом «Имеди», Грузинская мечта получила 55% голосов, а Национальное движение – Сила в единстве — 23%.

Председатель Грузинской мечты Бидзина Иванишвили поздравил собравшихся перед центральным офисом своей партии сторонников с третьей победой на парламентских выборах.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил грузинский народ с «еще одним важным этапом в демократическом развитии Грузии» и заявил: «мы благодарны всем грузинам, которые проголосовали за планирование будущего нашей нации. Сегодня день вашей победы».

We are grateful to our intl partners & all observers for their commitment to 🇬🇪's democracy. Our intl partners were integral to the process of enacting electoral reforms that increased proportional representation and political pluralism. @UKinGeorgia @EUinGeorgia @usingeo — Giorgi Gakharia (@GakhariaGiorgi) October 31, 2020

«Мы будем работать для нашего европейского будущего с учетом интересов нашего народа», — написал председатель Парламента Арчил Талаквадзе в Twitter.

🇬🇪 We are grateful to the Georgian citizens whose voice was clearly heard today in fair, free and democratic elections. We are set to work on our European future in the best interests of our people. #Gvote2020 pic.twitter.com/dCA5F3VsOm — Archil Talakvadze (@A_Talakvadze) October 31, 2020

Тем временем лидеры и сторонники Единого национального движения собрались перед зданием Парламента, чтобы отметить предварительные результаты экзит-поллов, проведенные по заказу телекомпании «Мтавари архи». Согласно последним, Грузинская мечта получила 41% голосов, а Национальное движение — 33%.

Оппозиция надеется, что несмотря на лидирующее положение Грузинской мечты, оппозиционные партии смогут сформировать коалиционное правительство.

Представитель ЕНД Петре Цискаришвили заявил со ссылкой на результаты экзит-поллов, что «прозападная оппозиция» одержала убедительную победу в Тбилиси и по всей Грузии.

Находящаяся на третьем месте по экзит-поллам Европейская Грузия на пресс-конференции представила собственные результаты выборов, согласно которым, правящая партия имеет 37,4% голосов, Национальное движение — 28,9%, а сама Европейская Грузия — 10%.

По словам председателя партии Давида Бакрадзе, предварительные результаты показывают, что Грузинская мечта не набрала более половины голосов и не имеет мандата от народа.

Однако Бакрадзе с осторожностью отнесся к экзит-поллам и подчеркнул важность подсчета голосов Центральной избирательной комиссией.

Георгий Вашадзе, лидер партии «Стратегия Агмашенебели» также призвал сторонников не делать выводов на основе экзит-поллов, добавив, что половина опрошенных воздержались от раскрытия своего выбора, что, по его словам, означает, что окончательная картина будет совершенно иной.

Подробно с избирательными процессами можете ознакомиться по этой ссылке:

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