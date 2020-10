Первые лица страны проголосовали на парламентских выборах

Сегодня в Грузии проходят парламентские выборы, на которых граждане избирают своих представителей в законодательный орган на следующие 4 года. Официальные лица страны, в том числе президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр Георгий Гахария, уже сделали свой выбор.

Саломе Зурабишвили — Президент Грузии: «Я проголосовала, как все граждане будут голосовать — свободно, спокойно. Сегодня мы все голосуем за то, чтобы построить страну, о которой мы все мечтаем — европейскую, демократическую страну, и сегодня мы делаем еще один шаг в этом направлении. Очень важно, чтобы граждане голосуют сегодня в сложных условиях пандемии. Тем не менее, призываю всех прийти на (избирательные) участки. Все условия соблюдены. Соблюдайте дистанцию и вы тоже, и все будет хорошо». Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge Георгий Гахария — премьер-министр: «Предвыборная кампания отвечала всевозможным демократическим требованиям. Соответственно, я проголосовал за европейское, западное государство, построенное на демократических ценностях, справедливости, экономически прочном фундаменте, и за людей, которые знают цену свободы и цену достоинства. Я проголосовал за Грузию, которая намного лучше, чем была вчера, а завтра будет еще лучше, чем сегодня. Никто не может представить себе возвращение в прошлое, поэтому я проголосовал за будущее». Премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Бидзина Иванишвили — председатель Грузинской мечты: «Я проголосовал за стабильность страны, мир, наше европейское будущее, экономический рост, благополучие каждой семьи и, самое главное, за защиту человеческого достоинства и чести. Я призываю всех проголосовать за будущее своей совести, своей семьи. Мы всегда заявляем, что у нас будет не менее 55% и не более 60%. Помимо внутрипартийных, есть и другие исследования. 2-3 телеканала построены на лжи, и мы не считаемся с ними, а остальные исследования указывают именно на это. Мы исключаем коалицию, мы придем с солидным большинством. Я думаю, что у Грузинской мечты будет в среднем 100 мест мандатов. Председатель Грузинской мечты Бидзина Иванишвили, фото: Facebook/Georgian Dream Каха Каладзе — мэр Тбилиси: «Хочу поблагодарить население за то, что все выплачивают свой гражданский долг. Что касается моего выбора, то я сделал выбор в пользу успешной Грузии, мира, стабильности и развития, в чем наша страна сегодня нуждается больше всего. Мы провели много встреч, побывали во всех районах, во всех городах в рамках избирательной кампании, и эти настроения, которые есть в отношении нашей команды, дают нам основу, что мы победим в первом туре во всех тридцати мажоритарных округах. Также дают мне основания и те исследования, которые были опубликованы на различных телеканалах. Однако не это главное — главное настрой общества. Я отметил вчера и повторю еще раз, что реально единственной политической силой в стране, у которой есть видение, как развивать страну, как поддерживать стабильность, мир, — является Грузинская мечта».. Мэр Тбилиси Каха Каладзе, фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial/ Мы провели много встреч, побывали во всех районах, во всех городах в рамках избирательной кампании, и эти настроения, которые есть в отношении нашей команды, дают нам основу, что мы победим в первом туре во всех тридцати мажоритарных округах. Также дают мне основания и те исследования, которые были опубликованы на различных телеканалах. Однако не это главное — главное настрой общества. Я отметил вчера и повторю еще раз, что реально единственной политической силой в стране, у которой есть видение, как развивать страну, как поддерживать стабильность, мир, — является Грузинская мечта».. Мэр Тбилиси Каха Каладзе, фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial/ «Хочу поблагодарить население за то, что все выплачивают свой гражданский долг. Что касается моего выбора, то я сделал выбор в пользу успешной Грузии, мира, стабильности и развития, в чем наша страна сегодня нуждается больше всего. Мы провели много встреч, побывали во всех районах, во всех городах в рамках избирательной кампании, и эти настроения, которые есть в отношении нашей команды, дают нам основу, что мы победим в первом туре во всех тридцати мажоритарных округах. Также дают мне основания и те исследования, которые были опубликованы на различных телеканалах. Однако не это главное — главное настрой общества. Я отметил вчера и повторю еще раз, что реально единственной политической силой в стране, у которой есть видение, как развивать страну, как поддерживать стабильность, мир, — является Грузинская мечта»..

