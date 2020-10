Президент Грузии обращается к общественности за 3 дня до выборов

За три дня до парламентских выборов, назначенных на 31 октября, президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к общественности и осудила «создание ощущения нестабильности в стране, распространение страха и паники и нагнетание напряженности» в предвыборный период.

По словам президента, мишенью атаки и «попыток дискредитации» являются армия, правоохранительные органы и представители системы здравоохранения. «Мой долг — защищать эти структуры и личностей, на которых стоит настоящее и будущее нашей страны», — подчеркнула Саломе Зурабишвили.

Она акцентировала внимание на произошедшее 21 октября нападение на филиал «Банка Грузии» в Зугдиди и сказала, что «невозможно представить, чтобы такое преступление распространять на всю армию». «Тем более в стране, территории которой оккупированы, и которая стремится в НАТО», — добавила она.

Президент поблагодарила правоохранительные органы за «успешную спецоперацию» в Зугдиди, которая «спасла жизни всех заложников», и осудил «умышленные попытки», направленные на подрыв «профессионализма правоохранителей» в глазах общественности. «(Это) в конечном итоге подорвет внутреннюю стабильность», — добавила Зурабишвили.

В своем обращении Саломе Зурабишвили также рассказала о попытках «ругани и дискредитации» «самых известных и уважаемых» представителей сферы здравоохранения, отметив, что такие действия служат «подрыву их авторитета и ослаблению фактора общественного доверия».

В конце своего выступления президент подчеркнула важность явки избирателей на предстоящих парламентских выборах, заявив, что это «лучший ответ и безальтернативная гарантия нашего завтрашнего дня».

«Пойдите на выборы, пойдите на спокойные, справедливые выборы!» — призвала она граждан.

Обращение президента последовало за критикой со стороны политических партий и части общественности в адрес властей страны в связи со Обращение президента последовало за критикой со стороны политических партий и части общественности в адрес властей страны в связи со спецоперацией в Зугдиди и управление пандемией Ковид-19. 21 октября бывший военнослужащий совершил вооруженное нападение в филиале «Банка Грузии» в Зугдиди, взял в заложники 43 человек и потребовал 500 000 долларов в обмен на их освобождение. После передачи денег и освобождения заложников нападавший скрылся и правоохранительные органы по сей день продолжают мероприятия по его задержанию.

