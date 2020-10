Андрей Красов: Затулин не имел полномочий говорить об отправке десанта в Армению

Первый заместитель председателя Комитета по обороне Государственной Думы РФ Андрей Краснов сказал РИА Новости, что российский депутат Константин Затулин не имел полномочий говорить об отправке российского десанта в Армению по воздушному пространству Грузии, поскольку это не отражает официальной позиции Госдумы России и ее Комитета по обороне.

Красов отметил, что на данном этапе Министерство обороны России не планирует отправлять в Нагорный Карабах свои вооруженные силы.

Константин Затулин заявил 21 октября: «если потребуется, мы должны внятно объяснить Грузии, что если потребуется, то она должна спокойно воспринять, что через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению».

Оценивая возобновление вооруженного противостояния между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, Совет национальной безопасности Грузии заявил 3 октября, что ««с момента обострения конфликта правительство Грузии временно приостановило выдачу разрешений на пропуск военных грузов через свою территорию по направлению обеих стран по сухопутным и воздушным маршрутам».

Ереван, который является членом возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), может обратиться за военной помощью к России, если его суверенитет и территориальная целостность окажутся под угрозой, но обязательства военного блока не касаются борьбы Армении на территории Нагорного Карабаха.

