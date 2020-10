«Международная прозрачность» оценивает медиа-среду в Грузии в 2016-2020 гг.

«Международная прозрачность — Грузия» (TIG) 22 октября опубликовала доклад, в котором оценивает медиа-среду после парламентских выборов 2016 года по сей день, и заявляет, что по сравнению с периодом 2012-2016 гг. подход Грузинской мечты к критически настроенным СМИ стал «более жестким».

В докладе определены ключевые тенденции в медиа-среде в 2016–2020 гг. и дана оценка важных аспектов, таких как общественные СМИ, частные вещатели, права журналистов, Комиссия по коммуникациям, законодательные инициативы, связанные со СМИ, и российская пропаганда.

По мнению организации, медиа-среда Грузии плюралистична, но крайне поляризована, поскольку «СМИ, особенно телевидение, воспринимаются партиями как инструмент политической борьбы, соответственно, политическая полемика в стране напрямую отражается на медиа-среде».

Согласно докладу, власти активно использует свое влияние на правосудие и правоохранительной системе против критически настроенных СМИ, а агрессивный тон властей в отношении оппозиции напрямую отражается в редакционной политике телекомпании «Имеди».

В контексте давления на критически настроенные СМИ в докладе приводится пример директора «Мтавари архи» Ники Гварамия, против которого в августе 2019 года прокуратура выдвинула обвинение в возможном злоупотреблении полномочий. В то же время, согласно докладу, задержание Георгия Руруа, одного из акционеров «Мтавари архи», «мотивировано».

В организации отмечают, что за отчетный период были зафиксированы десятки случаев угроз в адрес представителей СМИ, попыток незаконного вмешательства в их деятельность, случаев причинения физического вреда, особенно во время событий «ночи Гаврилова», за которыми «не последовало должное реагирование в рамках закона со стороны властей».

Согласно докладу, «печальной тенденцией стало то, что представители правящей партии отказываются участвовать в передачах критически настроенных СМИ, а также оскорбительные высказывания с их стороны в адрес журналистов».

Организация отмечает, что финансовая стабильность остается серьезным вызовом для грузинских СМИ, и эта проблема усугубилась пандемией Ковид-19, которая «еще более серьезно повлияла на и без того скудный рекламный рынок».

В докладе также говорится, что российская пропаганда остается серьезным вызовом и создает угрозу плюрализму и демократическому развитию страны. «К сожалению, власти не предпринимают эффективных шагов по пресечению российской пропаганды», — заявляет организация и добавляет, что согласно докладу, опубликованном соцсетью Facebook, «внутреннюю дезинформацию распространяют, в основном, связанные с Грузинской мечтой лица, но оппозиционные силы также активно вовлечены в этот процесс».

«Международная прозрачность» также критикует Комиссию по регулированию коммуникаций, заявляя, что в ее отношении возникли «легитимные вопросы» относительно ее независимости и влияния на нее со стороны власти, поскольку «отдельные заявления регулирующего органа, его проекты или законодательные предложения направлены в основном против ограничения деятельности и дискредитации СМИ, критических настроенных к властям».

