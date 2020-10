«Репортеры без границ» требуют расследования нападения на журналистов в Марнеули

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF), занимающаяся правами СМИ, 30 сентября выступила с заявлением, в котором призвала власти Грузии «обеспечить безопасность журналистов» и «прозрачно расследовать» инцидент 29 сентября в Марнеули, во время которого были избиты журналисты и операторы, которые освещали предвыборные процессы.

Руководитель Департамента организации по Восточной Европе и Центральной Азии Жан Кавелье призвал власти Грузии провести тщательное и прозрачное расследование, и выявить всех ответственных лиц, отметив, что государство обязано обеспечить защиту журналистов, таким образом, чтобы сами они не стали мишенью (атак)», — заявил он.

Кавелье также отметил, что организация призывает как правящую Грузинскую мечту, так и оппозицию, воздерживаться от подобных нападений.

«За четыре недели до этих важных выборов крайне важно бороться с безнаказанностью виновных в насилии», — добавил он.

29 сентября в Марнеули были избиты два журналиста и два оператора телекомпании «Мтавари архи», а также оператор Общественного вещателя Грузии. Журналисту «Мтавари архи» Джейхуну Мухамедали потребовалась госпитализация. Среди нападавших он опознал нескольких активистов правящей Грузинской мечты.

