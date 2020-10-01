Журналисту ТВ «Мтавари архи» потребовалась медицинская помощь во время инцидента в Марнеули, фото: скриншот из видео «Мтавари архи»
Новости

«Репортеры без границ» требуют расследования нападения на журналистов в Марнеули

01/10/2020 - 13:03
2 1 minute read

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF), занимающаяся правами СМИ, 30 сентября выступила с заявлением, в котором призвала власти Грузии «обеспечить безопасность журналистов» и «прозрачно расследовать» инцидент 29 сентября в Марнеули, во время которого были избиты журналисты и операторы, которые освещали предвыборные процессы.

Руководитель Департамента организации по Восточной Европе и Центральной Азии Жан Кавелье призвал власти Грузии провести тщательное и прозрачное расследование, и выявить всех ответственных лиц, отметив, что государство обязано обеспечить защиту журналистов, таким образом, чтобы сами они не стали мишенью (атак)», — заявил он.

Кавелье также отметил, что организация призывает как правящую Грузинскую мечту, так и оппозицию, воздерживаться от подобных нападений.

«За четыре недели до этих важных выборов крайне важно бороться с безнаказанностью виновных в насилии», — добавил он.

29 сентября в Марнеули были избиты два журналиста и два оператора телекомпании «Мтавари архи», а также оператор Общественного вещателя Грузии. Журналисту «Мтавари архи» Джейхуну Мухамедали потребовалась госпитализация. Среди нападавших он опознал нескольких активистов правящей Грузинской мечты.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
01/10/2020 - 13:03
2 1 minute read

მსგავსი/Related

Photo of Партия Лело представила часть партийного списка к парламентским выборам

Партия Лело представила часть партийного списка к парламентским выборам

01/10/2020 - 00:11
Photo of Выборы 2020 — Все новости: — Партия Лело представила часть партийного списка

Выборы 2020 — Все новости: — Партия Лело представила часть партийного списка

30/09/2020 - 23:35
Photo of Теа Цулукиани уходит в отставку и присоединяется к избирательной кампании

Теа Цулукиани уходит в отставку и присоединяется к избирательной кампании

30/09/2020 - 19:42
Photo of В Марнеули журналисты и операторы подверглись физическому насилию

В Марнеули журналисты и операторы подверглись физическому насилию

30/09/2020 - 12:30
Back to top button