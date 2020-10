Мария Захарова комментирует судебный процесс по делу об убийстве Хангошвили

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила на брифинге 8 октября, что судебный процесс, который начался накануне в Берлине по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое было совершено, предположительно, по заказу России, является «постановочным», «политизированным» и «антироссийской провокацией».

«Складывается убеждение, что в Берлине принято некое политическое решение относительно приговора, который будет вынесен немецким судом российскому гражданину В.А.Соколову, обвиняемому в убийстве в 2019 году соратника Ш.Басаева и одного из главарей террористов на Северном Кавказе З.Хангошвили, проживавшего в Германии под фальшивым именем с ведома спецслужб ФРГ», — сказала Захарова. По ее словам, бесспорно, что немецкий суд обвинит российские правительственные структуры в планировании нападения на человека, «нажившего за свою преступную карьеру немало кровных врагов».

«Наивно рассчитывать на независимость и объективность германской юстиции, ранее предоставившей такому человеку (Хангошвили) статус беженца», — заявила Захарова.

За убийством Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года последовал дипломатический скандал между Германией и Россией. В декабре 2019 года Германия выдворила двух сотрудников Посольства России в Берлине на том основании, что они не сотрудничали со следствием. В официальном заявлении МИД Германии говорилось, что «Федеральный генеральный прокурор взял на себя расследование на том основании, что есть достаточные основания полагать, что убийство было заказано либо государственными органами Российской Федерации, либо государственными органами Чеченской Автономной Республикой, входящей в состав РФ».

Кремль неоднократно отверг обвинения.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)