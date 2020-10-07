Отмеченные места указывают на территории, где упали БПЛА
Новости

МВД Грузии расследует падение двух БПЛА в Кахети

08/10/2020 - 00:21
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По сообщению Министерства внутренних дел Грузии от 7 октября, сегодня в ведомство поступило сообщение о падении двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе Кахети (Восточная Грузия).

По данным МВД, один беспилотник упал в селе Удабно Сагареджойского муниципалитета, примерно в 6 километрах от грузино-азербайджанской границы, на территории, прилегающей к монастырскому комплексу Давид-Гареджи.

По той же информации, второй БПЛА упал в селе Санавардо Кварельского муниципалитета, примерно в 55 км к северо-востоку Удабно.

По заявлению МВД Грузии, на местах происшествия мобилизованы правоохранители, и эксперты-криминалисты проводят соответствующие мероприятия. «В результате произошедшего никто не пострадал», — заявляют в ведомстве.

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08/10/2020 - 00:21
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