МВД Грузии расследует падение двух БПЛА в Кахети

По сообщению Министерства внутренних дел Грузии от 7 октября, сегодня в ведомство поступило сообщение о падении двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе Кахети (Восточная Грузия).

По данным МВД, один беспилотник упал в селе Удабно Сагареджойского муниципалитета, примерно в 6 километрах от грузино-азербайджанской границы, на территории, прилегающей к монастырскому комплексу Давид-Гареджи.

По той же информации, второй БПЛА упал в селе Санавардо Кварельского муниципалитета, примерно в 55 км к северо-востоку Удабно.

По заявлению МВД Грузии, на местах происшествия мобилизованы правоохранители, и эксперты-криминалисты проводят соответствующие мероприятия. «В результате произошедшего никто не пострадал», — заявляют в ведомстве.

