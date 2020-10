МИД России комментирует на срыв очередного раунда Женевских переговоров

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова осудила заявление МИД Грузии о том, что Москва сорвала 51-й раунд Женевских международных переговоров.

В заявлении для СМИ Захарова назвала обвинение Тбилиси «безосновательным и политизированным» и обвинила Грузию в «антироссийской игре» в предвыборный период.

По ее словам, решение воздержаться от проведения 51-го тура было принято делегациями из России, Абхазии и Цхинвальского региона из-за ограничений и логистических проблем, связанных с Ковид-19. «В качестве альтернативы мы предлагали провести в те же сроки отложенный раунд в формате видеоконференцсвязи, что не устроило Сопредседателей», — сказала Захарова.

«Российская сторона никогда не уходила от диалога с Грузией, в т.ч. в рамках Женевских дискуссий. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, мы предпринимаем активные усилия с тем, чтобы переговорный процесс продолжался», — заявила она, добавив, что «с апреля текущего года заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко провел пять видеоконференций с Сопредседателями Женевских дискуссий от ЕС, ООН и ОБСЕ».

6 октября МИД Грузии выразил обеспокоенность в связи со срывом 51-го раунда Женевских международных переговоров представителями Российской Федерации и призвал Москву вернуться за стол переговоров.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)