Премьер-министр Грузии Георгий Гахария завершил свой визит в Брюссель, который проходил 29-30 сентября. В Брюсселе он встретился с высокопоставленными представителями Евросоюза и Европарламента, а также с генеральным секретарем НАТО. В Брюсселе Гахария сопровождали министр иностранных дел Давид Залкалиани и глава Аппарата правительства Натиа Мезвришвили.

Как сообщила пресс-служба премьер-министра Грузии, 29 сентября Гахария встретился с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе региональную безопасность, территориальную целостность Грузии, предстоящие в Грузии 31 октября парламентские выборы и Соглашение об ассоциации с ЕС, а также Соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле.

Согласно сообщению, премьер-министр подтвердил, что «выборы 31 октября пройдут в соответствии с высочайшими стандартами, прозрачно, как и все выборы с 2012 года, будет обеспечена максимальная вовлеченность международных наблюдателей и гарантии их безопасности с учетом коронавируса».

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Георгий Гахария проинформировал Жозепа Борреля о сложной гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Грузии, а также о трудностях, с которыми сталкивается население с точки закрытии т.н. «пунктов пересечения» и получения полноценного образования или медицинских услуг.

Говоря о Соглашении об ассоциации, Соглашении о свободной торговле и либерализации визового режима, премьер-министр Грузии отметил, что «необходимо достичь еще более амбициозных целей для окончательной интеграции в Евросоюз».

Со своей стороны Европейская служба внешних связей заявила, что верховный представитель ЕС призвал к продолжению реформ в Грузии, в частности, в сфере правосудия, где в краткосрочной перспективе должны быть учтены рекомендации Венецианской комиссии по отбору судей Верховного суда.

Согласно той же информации, Боррель подтвердил свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, и подчеркнул приверженность ЕС мирному урегулированию конфликта в Грузии. Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности, в частности «тревожную» ситуацию в Нагорном Карабахе.

Yesterday I met with Georgian PM @GakhariaGiorgi & FM @DZalkaliani. We discussed progress made by Georgia in implementing commitments made under the Association Agreement, further reforms, upcoming elections and situation South Ossetia and #NagornoKarabakh https://t.co/N5MqOA68ys pic.twitter.com/ToOCf7gp7K — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 30, 2020

В ходе визита премьер-министр Гахария также встретился с президентом Европейского парламента Давидом Мария Сассоли. Стороны обсудили недавние конституционные реформы в Грузии, парламентские выборы 31 октября и ухудшающуюся гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях.

31 октября Гахария встретился с Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Макаллистером, а накануне он встретился с комиссаром ЕС по внутренним делам Ульвой Йоханссон, чтобы обсудить, среди прочего, миграцию и либерализацию визового режима. «Позитивно было оценено сотрудничество между институтами Грузии и ЕС, такими как EUROPOL и Frontex, а также расширение сети грузинских полицейских атташе в европейских столицах», — говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.

30 сентября Гахария встретился с комиссаром ЕС по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи Марией Габриэль, с которой обсудил вопросы сотрудничества между ЕС и Грузией в сфере образования. Премьер-министр обратился к еврокомиссару с инициативой уравнять плату за обучение грузинских студентов в Европе со студентами из стран-членов ЕС.

На встрече с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Кадри Симпсон стороны обсудили важные вопросы стратегического партнерства между Грузией и ЕС. «Особое внимание было уделено сотрудничеству в области энергетики, и было отмечено, что это то направление, которое будет способствовать физической интеграции Грузии в Европейский Союз», — сообщили в пресс-службе премьер-министра Грузии. На встрече была выражена надежда на увеличение европейских инвестиций в этом направлении.

Глава правительства Грузии также встретился в Брюсселе с еврокомиссаром по транспорту Адиной Валеан. На встрече речь шла о сотрудничестве Грузии и ЕС в области экономики и транспорта.

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