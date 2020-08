Анкваб намерен отменить приказ о запрете абхазским детям поступать в неабхазские школы

Less than a minute

«Премьер-министр» оккупированной Абхазии Александр Анкваб отменяет приказ «министра просвещения» региона Инала Габлиа, который запрещал абхазским детям дошкольного возраста поступать в неабхазские школы.

Как заявил Анкваб агентству «Апсныпресс» 24 августа, приказ противоречит конституционным правам «граждан Республики Абхазия».

Ранее абхазские СМИ со ссылкой на пресс-службу «Министерства просвещения» сообщали, что 19 августа Габлия издал соответствующий приказ. В «Министерстве просвещения» региона это решение объяснили свое решение мотивом повышения уровня знаний и статуса абхазского языка, а также намерением разгрузки русскоязычных школ во время пандемии коронавируса.

В контексте пандемии пресс-служба «министра» также сослалась на приказ «главного санитарного врача» региона, согласно которому, в одном помещении не допускается размещение более 20 студентов.

Примечательно, что решение Габлиа не распространялось на детей других национальностей.

Следует отметить, что оккупированная Абхазия полностью запретила преподавание грузинского языка в Гальском районе, где подавляющее большинство населения составляют этнические грузины.

По статистическим данным Сухуми, по состоянию на январь 2020 года, население оккупированного региона составляет 245 424 человека, из которых 51% (125 974 человека) составляют этнические абхазы, 19% (46 905 человек) — грузины (в том числе 3259 жителей Абхазии, которых Сухуми упоминает, как «мегрелов»), 17% (41 870) — армяне, и 9% (22 468) русские.

До войны 1992-1993 годов и этнической чистки региона от этнических грузин, в 1989 году в регионе проживало 525 000 человек, большинство из которых составляли 239 872 (45,7%) этнические грузины и 93 267 (17,8%) абхазов, далее же следовали этнические армяне и русские (76 541 — 14,6%; 74 913 — 14,3%, соответственно).

